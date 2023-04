Jogadores compram ideias e se empolgam com intensidade de Sampaoli no Fla

Intensidade e o “amor pela bola” foram os fatores que agradaram mais no Flamengo. Os jogadores ressaltaram isso a todo momento.

Luiz Sá

O ânimo mudou no Flamengo após a chegada do técnico Jorge Sampaoli.

Jogadores elogiaram a forma como o argentino passou as ideias. A falta de clareza foi um dos problemas no trabalho anterior comandado por Vítor Pereira.

O treinador comandou três treinos com o elenco antes da partida desta quarta-feira (19). O primeiro na segunda-feira (17) com regenerativo de titulares e o segundo com o grupo completo na terça (18). Na manhã desta quarta, o treinador fez mais um trabalho.

Intensidade e o “amor pela bola” foram os fatores que agradaram mais no Flamengo. Os jogadores ressaltaram isso a todo momento.

Sensação é que a troca no comando ajudou principalmente na confiança do elenco. Com VP, o entendimento era que as ideias não deram certo.

“Sampaoli gosta mais de vídeo, o Vítor gostava mais de levar para o campo. Infelizmente com o VP não deu muito certo, acabou tendo que ter a troca. Mas a pessoa do Vítor se dava bem com todos, só o mais importante, que é o trabalho, acabou não dando certo”, afirmou Everton Ribeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

JOGADORES APROVAM NOVO ESTILO

Thiago Maia: “Está sendo diferente, sim. Até pela intensidade que ele propõe nos treinos. Foram dois treinos que a gente correu bastante. É um cara que sempre vai exigir bastante do jogador. Inclusive treinamos hoje de manhã também, que é uma coisa que a gente não vinha fazendo. Deu para somar e ajudar.”

Everton Ribeiro: “Ele mostrou muitos vídeos, acelerou o processo de colocar o trabalho em prática com os vídeos. Acho muito importante. Nossa equipe gosta de receber informações, ter conteúdo. Já deu para colocar um pouco em prática hoje, temos muito a melhorar, são poucos dias de trabalho. Mas sabemos que ele gosta que fique com a bola, pede para ter compromisso com a bola. Para a nossa equipe cabe bem. Acelerou o processo e que a gente possa continuar com vitórias. Dá tranquilidade para seguir implementando o trabalho com mais calma e podermos jogar da maneira como ele gosta.”

Pedro: “Muito importante a vitória de hoje. Sabíamos que precisávamos desse resultado pela derrota na primeira rodada. O trabalho do Sampaoli tem pouco tempo, foram só dois dias de treinamento. Mas deu para conhecer um pouco dele. Um cara que cobra bastante, está sempre incentivando. Deixa as ideias bem claras. Claro que vamos trabalhar a cada dia para estar do jeito que ele quer, mas tenho certeza que vamos evoluir bastante com o Sampaoli. É um cara experiente que conhece muito do futebol, compramos a ideia e vamos evoluir.”

Fabrício Bruno: “É muito cedo para falar do trabalho em si, vem implementando, mas com apenas dois treinos conseguimos assimilar bem o que ele pede. Como está no começo, é dar sequência. É um cara muito intenso no dia a dia, que cobra bastante, vide a intensidade que tivemos hoje. É ter paciência. As coisas vão caminhando de pouco em pouco”