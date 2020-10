Jogadores começam a se apresentar na Granja Comary para jogos da seleção

PUBLICIDADE

Na manhã desta segunda-feira, nove dos 23 convocados de Tite para a disputa dos primeiros jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 chegaram à Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Os atletas se juntaram ao atacante Richarlison, que se apresentou mais cedo, no domingo. O jogador do Everton está sendo reavaliado pelo médico da seleção, pois trata uma lesão no tornozelo.

Desembarcaram nesta segunda os goleiros Weverton, Ederson e Santos, os defensores Marquinhos, Felipe, Renan Lodi e Gabriel Menino, convocado para atuar na lateral-direita, e os atacantes Éverton Cebolinha e Neymar. O craque do Paris Saint-Germain chegou de helicóptero por volta do meio-dia.

Tite não terá todos os convocados à disposição ainda nesta segunda. A previsão é que 100% do elenco esteja reunido na terça-feira. Desta forma, o grupo terá apenas dois dias de preparação na Granja Comary, já que na quarta-feira a delegação embarca para São Paulo, local da partida de estreia na competição que vale vaga para o Mundial de 2022, no Catar.

Quem com certeza não fará parte da concentração é o goleiro Alisson, do Liverpool. O jogador sofreu uma lesão no ombro na semana passada e deve ficar fora dos gramados por seis semanas. Sem tempo hábil de recuperação, Éderson, do Manchester City, irá substituí-lo.

A seleção brasileira entra em campo diante da Bolívia, nesta sexta-feira, na Neo Química Arena, a casa do Corinthians. Na sequência, a equipe viaja para Lima, onde enfrenta o Peru, no dia 13 de outubro. A terceira e quarta rodada serão disputadas apenas em novembro. Na ocasião, o Brasil enfrentará a Venezuela, no Morumbi, e o Uruguai, no estádio Centenário.

Estadão Conteúdo