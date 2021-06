Jogadores brasileiros decidem disputar a Copa América

Embora tenham decidido disputar, os atletas ainda estariam insatisfeitos com algumas situações, e essas insatisfações devem ser expostas em breve

Após demonstrarem o desejo de não disputar a Copa América no Brasil, os jogadores da Seleção Brasileira parecem ter mudado de ideia e decidido entrar em campo pelo torneio. A estreia será no próximo domingo (13).

A decisão deve ser divulgada após a partida contra o Paraguai, na terça-feira (8), às 21h30, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A informação é do site ge.com.

Embora tenham decidido disputar, os atletas ainda estariam insatisfeitos com algumas situações acerca do tema, e essas insatisfações devem ser expostas depois do jogo contra o Paraguai.

O técnico Tite já havia dito que expressaria opinião após os compromissos nas Eliminatórias. O capitão Casemiro, após a vitória contra o Equador na última sexta (4), também declarou que os jogadores querem falar.

A Seleção ameaçou um boicote após a Conmebol anunciar que o torneio seria disputado no Brasil. Isso porque Colômbia e Argentina recusaram sediar a competição devido à situação da covid-19 nos países. O Brasil vive momento pior comparado às duas nações, mas aceitou a proposta de prontidão.

Nesta segunda (7), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o vice-presidente Hamilton Mourão falaram sobre a realização. Ambos disseram que não haverá problemas sanitários durante o torneio.