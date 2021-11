Jogadora de vôlei morre após bater carro contra um cavalo em São Paulo

Ela tinha 23 anos e chegou a ser socorrida no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HC-RP), mas acabou não resistindo aos ferimentos

A jogadora de vôlei, Núbia Rebello, do time feminino de Cravinhos, morreu na madrugada do último domingo (14), após bater o carro que dirigia em um cavalo, na Rodovia Anhanguera, próximo ao Distrito Industrial de Cravinhos -município do estado de São Paulo.

Ela tinha 23 anos e chegou a ser socorrida no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HC-RP), mas acabou não resistindo aos ferimentos. A jovem era formada em odontologia e morava em Cravinhos.

O time que Núbia jogava publicou em seu Instagram um texto lamentando a morte da atleta: “Seu amor para nos fazer feliz será para sempre guardado em nossos corações”, diz a publicação.

A Secretaria Municipal de Esportes de Cravinhos também utilizou as redes sociais para lamentar a morte de Núbia