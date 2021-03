Jogadora de equipe argentina de basquete amamenta filha durante partida e comove fãs

A mamãe também falou sobre a naturalidade da amamentação e como ficou surpresa com a repercussão do momento

SÃO PAULO, SP [

A jogadora de basquete Antonella González, do Tomás de Rocamora, amamentou a filha de 11 meses durante a partida contra o Vélez Sarsfield, ambos da Argentina. A atitude comoveu alguns perfis nas redes sociais.

“Eu amamento ela sempre antes de começar a partida. Naquele momento nós duas precisávamos. Foi mútuo. Tínhamos terminado de ter uma conversa técnica, estávamos nos aquecendo para começar o jogo de novo e eu disse ao treinador que precisava de um tempo. É tudo muito natural”, disse Anronella à rádio argentina LT9.

A mamãe também falou sobre a naturalidade da amamentação e como ficou surpresa com a repercussão do momento.

“A verdade é que fiquei surpresa que algo tão natural para uma mãe como a amamentação teria um impacto tão grande. Mas estou feliz por sermos feitos para ver algo assim. Que isso sirva para as mães que estão aí, indecisas, que pensam que depois de uma gravidez não podem voltar à atividade, que elas acreditem que podem”, disse ela à agência EFE.

“Uma imagem que resume a paixão: pelo basquete e por ser mãe. Uma imagem que resume o sacrifício que fazem. Antonella González ajudou o Rocamora com oito pontos e, no intervalo, alimentou sua filha Mady”, escreveu a Confederação Argentina de Basquete.

“Que todas as mães sintam que podem”, escreveu o clube.

As informações são da Folhapress