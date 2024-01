Jogador que atuou no Boca é preso após morte de ex-namorada na Argentina

A decisão foi da Justiça de Lomas de Zamora, da grande Buenos Aires. O atacante tem diversas acusações da ex-mulher por agressões

ATIBAIA, SP (UOL-FOLHAPRESS)

A Justiça de Lomas de Zamora, município argentino na província de Buenos Aires, determinou nesta sexta-feira (12) a prisão do atacante Oscar Junior Benítez, com passagens por Boca Juniors (ARG) e Benfica (POR). A decisão aconteceu doze dias depois de Anabelia Ayala, ex-namorada do atleta, ser encontrada morta em casa.

O jogador cumpria pena em regime domiciliar por violência de gênero e tinha uma ordem de restrição para não se aproximar da ex-companheira. A família de Anabelia acusa o jogador de ter descumprido a determinação.

Imagens de câmera de segurança na casa de Anabelia corroboram acusações. Os vídeos, divulgados pela imprensa argentina, mostram uma camionete, que seria do ex-jogador, se aproximar do local no dia 30 de dezembro. Anabelia entrou no carro.

A prima de Anabelia, Belén Aldana García disse que Anabelia “não aguentava mais” mental e fisicamente” e culpou o jogador, cobrando para que ele não volte a jogar futebol. Segundo ela, o jogador foi até a casa da ex-namorada no dia 30 de dezembro e a teria espancado.

O atacante foi preso em maio do ano passado, após diversas acusações. A primeira foi no início de 2021, quando os pais de Anabelia encontraram o jogador, que estava armado, quebrando pertences no quarto da filha. Depois, em 2022, o atacante fez ameaças e furou os pneus do carro da família da ex. Ele ficou cinco dias detido.

Oscar Benítez, 30, está sem clube desde julho de 2023, quando saiu do Palmaflor (BOL). Ele começou a carreira no Lanús e passou por Benfica, Braga, Boca Juniors e Argentinos Juniors.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV (https://www.cvv.org.br/) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.