Jogador brasileiro de Poker enfrenta grande desafio em torneio de Omaha em Las Vegas

Por: Marcos Nailton

Muito comum em cassinos ao redor do mundo, o poker é um jogo de cartas com diversas modalidades e bastante complexo. Representando o Brasil, o jogador Francisco Baruffi, especialista em Omaha, se prepara para enfrentar oponentes de todo o mundo na famosa cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. A série de torneios de PLO vão de 11 a 19 de março e contará com a presença dos maiores nomes mundiais do meio.

O Omaha é apenas uma das modalidades do jogo, ele exige ainda mais habilidade dos atletas. Baruffi é um veterano no mundo do poker e representou o Brasil por mais de 15 anos em competições internacionais. O jogador brasileiro é conhecido por sua habilidade estratégia e agressividade em suas jogadas, sendo destaque no cenário do poker.

“São vários torneios somente da modalidade de Omaha. Ela é uma variante do poker, o Hold’em é o que todo mundo joga de duas cartas e o Omaha você joga com 4 ou cinco cartas, é uma modalidade um pouco mais complexa e dinâmica onde você tem muito mais informações para serem assimiladas para chegar num processo decisório”, destacou.

As vitórias de Francisco nas mesas, tanto no Brasil quanto no exterior, comprovam seu talento e dedicação ao esporte. Baruffi acredita que sua participação nos torneios em Las Vegas será uma oportunidade única para mostrar seu potencial e representar bem o Brasil. Ele está confiante e motivado para a maior série da história de sua modalidade.

“Eu vou estar lá jogando com um dos maiores nomes do poker da história. É um trabalho hoje muito mais mental do que técnico tendo em vista que eu estudo essa modalidade faz sete anos, então a preparação mais intensa rolou ao longo desses anos. Esses dois últimos meses eu foquei muito na parte psicológica e na parte física porque são torneios extensos, às vezes 12, 14 horas de jogo por dia”, disse o competidor.

Baruffi contou que a sua preparação ainda se estende na prática de meditação e de yoga, além de regrar mais a alimentação. “Não estou comendo carne vermelha,nem açúcar, nem farinha, para estar com o organismo 100% para essa semana, para fortalecer a agilidade de pensamento e conexão cerebral mais rápida”.

Apesar da confiança, Francisco revelou que pelo poker se tratar de uma modalidade caracterizada nos esportes da mente, como o xadrez, está controlando o momento para não gerar expectativas a ponto de passar por cima da sua confiança.

“Estou em um linear muito pequeno entre estar confiante e não gerar expectativas demais. Preciso estar com a sanidade mental perfeita e eu estou indo lá para fazer o meu melhor, não cometer erros, e fazer com que as coisas aconteçam”, frisou.

Segundo o atleta, os investimentos nessa série de torneios de Omaha chegam a 72 mil dólares, os chamados eventos High Rollers, onde os jogadores participam com os limites ou apostas mais altas. “Isso gera um pouco de ansiedade que tem que se manter controlada mas o foco é em fazer o melhor o que eu venho e estou pronto a tantos anos pra fazer”, ressaltou Francisco Baruffi.

Fundador da Academia Brasileira de Pot Limit Omaha (ABPLO), o competidor começou as suas atividades em 2016. Hoje Baruffi tem um time de poker, são feitos contratos de dois anos com os jogadores onde são treinados. A academia também é uma escola onde jogadores recreativos e pessoas aleatórias podem comprar treinamentos com os instrutores.

Próximo desafio

Francisco Baruffi tem como próximo desafio o World Series of Poker (WSOP), o campeonato mundial de poker, que começa em 30 de maio e dura ao todo 50 dias, também em Las Vegas, nos Estados Unidos. Essa não será a primeira vez que o jogador representará o Brasil no mundial.