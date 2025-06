João Fonseca estreia com vitória e avança à 2ª rodada em Wimbledon

O tenista brasileiro João Fonseca, número 54 do mundo e jogador mais jovem da chave masculina de Wimbledon, conseguiu uma rápida vitória no primeiro jogo de sua carreira no Grand Slam londrino, ao bater o britânico Jacob Fearnley (N.51).

João, de 18 anos, fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-1 e 7-6 (7/5), em duas horas.

“Para mim, este torneio é um sonho. Tudo o que se vê é perfeito, até as flores. Cada detalhe é simplesmente perfeito. Quando você vem aqui, você vê como é incrível”, declarou o jovem brasileiro após a partida.

Na segunda rodada, João vai enfrentar o vencedor do duelo entre o americano Jenson Brooksby (N.101) e o holandês Tallon Griekspoor (N.29).

