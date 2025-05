João Fonseca é dominado por número 5 do mundo e cai na terceira rodada em Roland Garros

ANDRÉ FONTENELLE

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS)

Superado pelo número cinco do mundo, o britânico Jack Draper, João Fonseca encerrou na terceira rodada sua primeira participação como profissional no Torneio de Roland Garros. Sem a habitual precisão nos golpes de direita, normalmente seu ponto forte, o brasileiro foi derrotado por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/4 e 6/2, em 1h46 de jogo.

Com o resultado na França, a revelação de 18 anos deve se aproximar do top 50 do ranking mundial.

Desta vez, na tarde francesa de sábado (31), Fonseca não teve tanto apoio da torcida. Na quadra Suzanne-Lenglen, a segunda maior do complexo de Roland Garros (10 mil espectadores), os ingressos são mais caros (acima de R$ 1.300) e comprados com antecedência. Por isso, havia bem menos brasileiros do que nas partidas anteriores, disputadas em quadras com acesso livre para quem comprou o ingresso básico (cerca de R$ 250).

No primeiro set, mal se ouviram os já famosos no circuito gritos de “João Fonseca”. Draper dominou desde o começo, devolvendo bem as pancadas do brasileiro, que começou a acumular erros. Foram 11 na direita e quatro na esquerda, em oito games. Fonseca ganhou apenas 17% dos pontos quando precisou sacar duas vezes.

O brasileiro cometeu menos erros não forçados no segundo set, mas o britânico manteve claro domínio das ações e conseguiu a quebra no sétimo game. Quando Draper sacava para fechar em 6/4, o brasileiro aumentou o nível e conseguiu dois break points. Mas o rival teve a calma necessária para fechar o set.

No terceiro set, Fonseca foi quebrado em seus dois primeiros games de saque. Quando perdia por 4/1, chegou a recorrer ao fisioterapeuta, aparentemente sentindo um incômodo no ombro direito. No retorno à quadra, não resistiu e viu o adversário concluir sua excelente partida em sets diretos.

Já no finalzinho do jogo, os gritos de “João Fonseca” foram quase uma homenagem à excelente campanha do brasileiro em Roland Garros, que apenas três jogadores conseguiram na mesma idade neste século: o espanhol Carlos Alcaraz, o croata Borna Coric e o australiano Lleyton Hewitt.