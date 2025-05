Brasil vence Japão por 3 a 1 e Marta entra no segundo tempo

VITOR SOARES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Brasil venceu o Japão por 3 a 1, nesta sexta-feira (30), em partida válida por amistoso internacional na Neo Química Arena, em São Paulo.

O jogo teve um lance polêmico no primeiro tempo. O Japão chegou a abrir o placar, mas o gol foi anulado após revisão do VAR (Árbitro de Vídeo).

A arbitragem identificou um pênalti para o Brasil na origem da jogada. Com a confirmação da falta, o gol foi anulado e a penalidade marcada para a seleção brasileira. Na cobrança, Kerolin, jogadora do Manchester City, acabou desperdiçando.

O gol da equipe japonesa foi marcado no fim da partida, pela jogadora Kiko Seike.

Apesar do pênalti perdido, quem garantiu o vitória do Brasil foi Dudinha, atacante de 19 anos do São Paulo. Ela foi a grande protagonista do jogo: sofreu o pênalti, marcou dois gols e comandou a vitória brasileira.

Marta entrou no segundo tempo. Sem balançar as redes, a camisa 10 contribuiu para segurar o resultado e ajudar a seleção a confirmar o triunfo debaixo de uma temperatura de 13 graus celsius na capital paulista.

BRASIL

Lorena, Fê Palermo (Kaká), Isa Haas, Mariza e Yasmim (Fátima Dutra); Angelina, Duda Sampaio (Ary Borges) e Dudinha (Ludmila); Kerolin (Marta), Gio (Jheniffer) e Luany (Adriana). T.: Arthur Elias

JAPÃO

Ayaka Yamashita, Saki Kumagai, Hiraku Kitagawa (Chiba) e Moeka Minami; Toko Koga, Fuga Nagano (Momiki), Hinata Miyazawa (Sugita), Aoba Fujino (Seike) e Momoko Tanikawa (Matsukubo); Mina Tanaka e Maika Hamano. T.: Nils Nielsen

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitra: Roberta Echeverria (ARG)

Assistentes: Gisela Trucco (ARG) e Daiana Milone (ARG)

VAR: Susana Corella (EQU)

Gols: Dudinha (Brasil), aos 27 e aos 41 minutos do primeiro tempo; Kerolin (Brasil), aos 10 minutos do segundo tempo; Seike (Japão), aos 43 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Isa Hass (Brasil), Gio (Brasil)