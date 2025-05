Programa Ginástica nas Quadras celebra mais de três décadas de saúde e inclusão

O Parque da Cidade, em Brasília, foi palco, nesta sexta-feira (30), do 3º Encontro Distrital do Programa Ginástica nas Quadras (PGinq), iniciativa voltada à promoção da saúde, do bem-estar e da integração social, especialmente entre a população da terceira idade. Com mais de três décadas de atuação e 45 polos espalhados por diversas regiões administrativas do Distrito Federal, o programa atende gratuitamente cerca de 12 mil pessoas por ano.

Durante o evento, a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, ressaltou o caráter inclusivo da iniciativa. “O Ginástica nas Quadras veio para promover a saúde da comunidade aposentada, da melhor idade. Mas não é só isso. Eles socializam, se conectam. É muito importante que a gente alcance o idoso que está sozinho, e esse é um momento de integração e acolhimento”, afirmou.

A vice-governadora Celina Leão também participou da celebração e destacou a atuação do governo na valorização de políticas públicas que unem esporte, saúde e educação. “O 3º Encontro Distrital do Programa Ginástica nas Quadras reforça a marca de um governo que trata o esporte como política pública, priorizando a saúde física e mental da população, com inclusão e dignidade”, afirmou.

O programa, que ocorre em quadras, parques e bairros do DF, oferece atividades como pilates e ginástica funcional, sempre orientadas por profissionais de educação física da rede pública. O professor Ronaldo Seggiaro, que atua no polo de Taguatinga há seis anos, explica que o PGinq vai além do exercício físico. “A gente tem alguns pilares: a atividade física como meio, mas também a parte social, psicológica e a interação com a comunidade”, detalha.

Entre os participantes, histórias de transformação pessoal reforçam o impacto do programa. Maria Luciene Costa, de 65 anos, moradora de Vicente Pires, relata os benefícios sentidos após aderir às aulas. “Praticamente não sinto dores, porque a ginástica ajuda demais. Além disso, evita as filas nos hospitais. Espero que o programa cresça cada vez mais e que mais pessoas se conscientizem da importância da atividade física”, disse.

O fortalecimento institucional da iniciativa também foi destaque na semana. Na última terça-feira (27), a Secretaria de Educação publicou a Portaria nº 588, que institui a orientação pedagógica para o Programa Escola-Comunidade Ginástica nas Quadras, reafirmando sua posição como política pública consolidada no âmbito educacional.

A subsecretária de Educação Básica, Iêdes Soares Braga, lembrou que o PGinq nasceu dentro da rede pública de ensino e que sua permanência na pasta é uma prioridade. “Este é um programa que nasceu na Educação e vai continuar na Educação. Muitos outros órgãos querem levar a Ginástica nas Quadras, mas a secretária Hélvia não abre mão”, pontuou.

Com apoio governamental e perspectiva de expansão, o Programa Ginástica nas Quadras segue como referência nacional na promoção da saúde comunitária por meio da educação, reforçando os vínculos entre escola e sociedade e estimulando uma vida mais ativa e integrada para a população.

Com informações da Secretaria de Educação