Jazz bate Pelicans e cola nos Lakers na liderança da Conferência Oeste da NBA

O Utah Jazz é atualmente um dos times com melhor desempenho na temporada regular da NBA. Na rodada de terça-feira, a equipe de Salt Lake City comprovou isso com uma tranquila vitória sobre o New Orleans Pelicans por 118 a 102, em casa, que assegurou a segunda colocação da Conferência Oeste, bem perto do líder Los Angeles Lakers.

O triunfo contra os Pelicans foi o sexto seguido do Jazz, que agora tem uma campanha de 10 vitórias e quatro derrotas. Já o time de Nova Orleans está fora da zona de classificação aos playoffs – ocupa a 12.ª posição com cinco triunfos em 13 partidas disputadas até o momento.

Donovan Mitchell foi o cestinha do Jazz com 28 pontos, além de sete rebotes e quatro assistências. O francês Rudy Gobert conseguiu um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) com 13 pontos e 18 rebotes. Jordan Clarkson (18 pontos, seis rebotes e seis assistências) e Joe Ingles (15 pontos) comandaram o banco do time de Utah, que foi responsável por 60 dos 118 pontos.

Pelos Pelicans, o ala Zion Williamson foi o cestinha do jogo com 32 pontos, cinco rebotes e um aproveitamento de quadra de 73%. Brandon Ingram foi o outro destaque da equipe com 17 pontos, três rebotes, quatro assistências e dois tocos.

No outro jogo de terça-feira, o Denver Nuggets se recuperou de tropeços nos últimos jogos e voltou a ficar com 50% de aproveitamento na temporada regular (agora com sete vitórias e sete derrotas, na nona colocação no Oeste) ao ganhar em casa do Oklahoma City Thunder por 119 a 101.

Mais uma vez, os Nuggets contaram com uma grande atuação do pivô sérvio Nikola Jokic, que conseguiu um “double-double” ao marcar 27 pontos e agarrar 12 rebotes, além de contribuir com seis assistências. Vindo do banco de reservas, Monte Morris anotou 15 pontos e foi acompanhado em dígitos duplos na pontuação por Will Barton (13), Paul Millsap (13), Gary Harris (11), PJ Dozier (11) e JaMychal Green (10). Em noite apagada, o armador Jamal Murray jogou apenas pouco mais de 20 minutos e contribuiu com cinco pontos e quatro assistências.

Pelo Thunder, em 11.º lugar no Oeste com seis vitórias e sete derrotas), o melhor foi o ala Luguentz Dort, responsável por 20 pontos e cinco rebotes. O armador Shai Gilgeous-Alexander também se destacou com 14 pontos e sete assistências.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

Indiana Pacers x Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Atlanta Hawks x Detroit Pistons

Toronto Raptors x Miami Heat

Minnesota Timberwolves x Orlando Magic

Houston Rockets x Phoenix Suns

Golden State Warriors x San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies

