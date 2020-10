Já virou rotina: Gama vence mais uma na Série D

PUBLICIDADE

William Matos

[email protected]

O Gama somou mais uma vitória na tarde deste sábado (17). Diante do Bahia de Feira, Esquerdinha, Wallace e David Souza balançaram as redes. Desta forma, o alviverde fechou o primeiro turno do grupo A6 da Série D com seis vitórias e um empate.

O jogo

O alviverde teve mais posse nos primeiros minutos, mas logo o Bahia de Feira adiantou suas linhas e foi tentando tirar o time alviverde do campo de ataque. Com isso, o jogo foi ficando disputado, mas sem grandes chances.

A primeira boa oportunidade de gol veio aos 19′, quando Júlio Lima fez boa jogada e passou para Nunes, que dominou na ponta esquerda e cruzou para o meio. Vitor Xavier dominou, mas bateu fraco, nas mãos de Marcos.

Pelos lados do Tremendão, Tico era o jogador mais perigoso, com boas jogadas pelo lado direito. Os visitantes tiveram uma boa chance aos 24′. Judicael arriscou de fora, e Calaça espalmou para frente.

Aos 32′, o Gama abriu o placar após boa jogada. Andrei Alba deu um belo drible no meio do campo e fez lançamento longo para Xavier. O camisa 20 dominou e mandou na área. Nunes dei um passe de peito para Esquerdinha, que bateu de pé direito no ângulo. Golaço! 1×0 Gama.

Aos 39′, um cruzamento despretensioso quase gerou o segundo gol do Gama. O zagueiro Paulo Paraíba furou, e a bola caiu nos pés de Vitor Xavier. O atacante achou Nunes na área, mas passou mal. Nunes devolveu, e Xavier, quase sem ângulo, bateu no travessão.

No segundo tempo, o Gama seguiu com mais posse de bola. Aos quatro minutos, David Souza disparou pela direita e cruzou para Vitor Xavier. O atacante bateu e o goleiro Marcos fez uma defesaça, evitando o segundo gol.

Depois desse lance, o Bahia de Feira tentou se mandar para o ataque. O técnico Arnaldo Lira promoveu algumas substituições tentando dar sangue novo à equipe. Enquanto isso, na zaga, os visitantes iam conseguindo evitar que o Gama ampliasse o placar. Por consequência, o time acabou levando muitos cartões amarelos.

A solução que o Gama encontrou para furar a zaga do Bahia de Feira foi apostar na bola aérea, que tem funcionado bem na Série D. Aos 26′, Andrei Alba cobrou falta no segundo pau, e Wallace completou para o gol. 2×0 Gama.

Aos 30′, o Gama acabou de vez com as chances dos visitantes. Nunes recebeu na esquerda e achou Vitor Xavier livre no meio. O camisa 20 bateu, mas parou em uma defesa milagrosa de Marcos. Porém, no rebote, David Souza aproveitou o gol livre para fazer 3×0 Gama.

A partir daí, o Gama teve mais chances, mas o Bahia de Feira conseguiu evitar que a goleada fosse ainda maior. Fim de jogo: Gama 3×0 Bahia de Feira.

Com a vitória, o alviverde segue líder e dono da melhor campanha da Série D, com 19 pontos. Já o Tremendão espera o desenrolar da rodada e pode cair da quarta para a sexta posição do grupo A6. Na próxima rodada, Gama e Bahia de Feira de enfrentam de novo – desta vez, no campo sintético da Arena Cajueiro. O jogo ocorre na próxima quarta-feira (21), às 19h.

Ficha técnica

GAMA x BAHIA DE FEIRA

Campeonato Brasileiro Série D 2020 – primeira fase, 7ª rodada

Estádio Bezerrão, Gama-DF – 17/10/2020, 16h

Árbitro: Ranilton Oliveira de Sousa (MA)

Assistentes 1 e 2: Marconi Souza e Milton Alves (DF)

Quarto árbitro: Luiz Paulo Aniceto (DF)

Analista de campo: Geufran Oliveira (DF)

Bahia de Feira

Marcos; Capone, Paulo Paraíba, Eduardo José, Alex Cazumba; Jarbas, Ricardo Silva (Murilo), Jefferson (Leo Porto); Tico, Judicael (Ebinho), Deon

Técnico: Arnaldo Lira

Gols: não houve

Cartões amarelos: Alex Cazumba, Capone, Arnaldo Lira, Jefferson, Eduardo José, Murilo

Cartões vermelhos: Arnaldo Lira

Gama

Calaça; Gabriel, Gustavo, Emerson, Júlio Lima; Wallace (Renato Xavier), Andrei Alba (Romário), Esquerdinha (Ikaro); David Souza (Gilsinho), Vitor Xavier (Ueslei), Nunes

Técnico: Vilson Tadei

Gols: Esquerdinha (32′ 1T), Wallace (26 2T), David Souza (30′ 2T)

Cartões amarelos: Emerson, Nunes

Cartões vermelhos: não houve