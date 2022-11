Já classificada, França encara Tunísia para confirmar liderança do Grupo D

Ainda assim, estreou com goleada por 4 a 1 sobre a Austrália -e sofreu mais um desfalque com lesão de Lucas Hernández, cortado da competição

A estrada da França na defesa do título começou assombrada por lesões: Paul Pogba, N’Golo Kanté, Mike Maignan, Kamara, Kimpembe, Nkunku e o vencedor do Bola de Ouro, Karim Benzema, foram cortados antes mesmo da competição começar.

Ainda assim, estreou com goleada por 4 a 1 sobre a Austrália -e sofreu mais um desfalque com lesão de Lucas Hernández, cortado da competição.

Na rodada seguinte, venceu a Dinamarca por 2 a 1 e se tornou a primeira seleção classificada às oitavas da Copa do Qatar. Os franceses se preparam para encerrar a fase de grupos nesta quarta-feira (30), quando enfrentam a Tunísia no estádio da Cidade da Educação, em Doha, às 12h (de Brasília).

Com um empate, a seleção francesa já se garante na liderança do Grupo D sem preocupações com outros confrontos.

O técnico Didier Deschamps afirmou nesta terça-feira (29) que a seleção encara a partida com seriedade, mesmo que não seja decisiva. “O fato de já termos classificado, como Brasil e Portugal, nos dá um pouco de margem, mas não vamos ficar relaxados”, disse.

Ainda assim, a tendência é que alguns titulares sejam preservados. “Haverá mudanças. Quantas? Vocês não saberão, nem o adversário”, afirmou o técnico.

Entre as mudanças, o capitão Hugo Lloris deve ser poupado, dando espaço para o veterano Steve Mandanda. Pavard deve voltar no lugar de Koundé, pendurado com um amarelo, e o lateral Theo Hernández, que vem atuando no lugar do irmão, Lucas, pode ser preservado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma possível escalação inicial da França nesta quarta-feira tem: Mandanda; Pavard, Varane, Konaté (Upamecano) e Camavinga (Theo Hernández); Tchoauméni, Rabiot e Griezmann; Dembélé (Kingsley Coman), Mbappé e (Giroud).

A Tunísia, por sua vez, estreou na Copa com um empate sem gols contra a Dinamarca, perdeu para a Austrália na rodada seguinte, e agora ocupa a lanterna do Grupo D, com pontuação mínima.

Se quiser chegar às oitavas do Mundial pela primeira vez, a seleção tunisiana precisa buscar sua primeira vitória no Qatar e torcer contra a Austrália (três pontos), que encara a Dinamarca (um ponto) no mesmo dia e horário.

Caso os dinamarqueses vençam ou empatem, somarão a mesma pontuação que uma das duas seleções, e o segundo classificado ao mata-mata será definido pelos critérios de desempate, a começar pelo saldo de gols.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O retrospecto, porém, é outro desafio: a seleção tunisiana enfrentou a França dez vezes. Nunca venceu.

Apesar do cenário, o técnico Jalel Kadri mantém o otimismo, e reforçou em entrevista coletiva nesta terça-feira (29) que “nada é impossível”.

“Ainda estamos vivos, ainda estamos motivados e estaremos prontos para esta última batalha”, disse Kadri.

Com o goleiro reserva Bechir Ben Said recuperado de lesão muscular, a Tunísia deve ter força máxima disponível para o confronto, e pode ir a campo com: Dahmen (Ben Said); Talbi, Meriah e Bronn; Abdi, Skhri, Laidouni e Drager (Kechrida ou Sassi); Sliti, Msakni e Jabeli.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estádio: Cidade da Educação, em Doha (Qatar)

Horário: Às 12h (de Brasília) desta quarta-feira (30)

Árbitro: Matt Conger (Austrália)

VAR: Abdulla Al-Marri (Qatar)

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+