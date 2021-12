Já campeão, Atlético-MG recebe Bragantino em reencontro com torcida

Animada pela conquista que não vinha há 50 anos, a torcida esgotou, em apenas cinco horas, os cerca de 60 mil ingressos postos à venda

O Atlético-MG terá casa cheia no primeiro jogo ao lado da torcida desde a confirmação do título brasileiro por antecipação. Neste domingo (5), às 16h (horário de Brasília), o Galo encara o Red Bull Bragantino no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 37ª e penúltima rodada da competição. A partida será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.

Animada pela conquista que não vinha há 50 anos, a torcida atleticana esgotou, em apenas cinco horas, os cerca de 60 mil ingressos postos à venda. A expectativa é que os alvinegros quebrem o recorde de público desta edição do Brasileirão, que pertence ao próprio Galo: 54.186 pagantes na vitória de 1 a 0 sobre o América-MG, também no Mineirão.

A festa pelo título virou a madrugada da última sexta-feira (3), com os torcedores se reunindo na Praça Sete, no centro de Belo Horizonte, para celebrar e receber o elenco, que viajou de Salvador logo depois da vitória de 3 a 2 sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova, que levou a equipe aos 81 pontos e decretou a conquista. A comemoração, com direito a desfile dos atletas em carro aberto, só terminou por volta das 5h.

Apesar do título já assegurado, o Atlético deve mandar força máxima a campo. O atacante Diego Costa e os volantes Allan e Jair, que cumpriram suspensão, devem retornar à equipe. Além do zagueiro Rever, lesionado, outro desfalque é o atacante Eduardo Sasha, que levou o terceiro amarelo diante do Bahia. A provável escalação terá: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Matías Zaracho; Keno, Hulk e Diego Costa.

Alheio às celebrações atleticanas, o Bragantino pode ele próprio festejar neste domingo. Quinto colocado do Brasileiro, com 53 pontos, o Massa Bruta tem a oportunidade de se garantir na próxima Libertadores se vencer no Mineirão. Seria a primeira participação do atual vice-campeão da Sul-Americana na principal competição do continente. Mas a fase dos paulistas é ruim, com apenas uma vitória nos últimos oito jogos.

O técnico Maurício Barbieri tem o desfalque do zagueiro Léo Ortiz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido na derrota de 1 a 0 para o Juventude, na terça-feira passada (30), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Os meias Eric Ramires e Lucas Evangelista, o zagueiro Léo Realpe e o volante Raul (todos contundidos) também estão fora de ação. O Bragantino deve atuar com: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Emi Martínez e Praxedes; Artur, Tomás Cuello e Ytalo.

