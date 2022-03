Itália perde para Macedônia do Norte e está fora da Copa do Mundo

No primeiro tempo, Domenico Bernardi teve a chance de abrir o placar para a Itália após um erro na saída de bola

Jogando em casa, a Itália perdeu nesta quinta-feira para a Macedônia do Norte por 1 a 0 e está fora da Copa do Mundo de 2022, sua segunda ausência consecutiva.

Depois de ter dominado toda a partida e criar várias oportunidades, a seleção italiana recebeu um duro golpe nos acréscimos do segundo tempo, com o gol marcado por Aleksandar Trajkovski em um chute de fora da área para classificar para a final da repescagem a Macedônia do Norte, que enfrentará Portugal por uma vaga no Mundial do Catar.

“É difícil de explicar, é uma grande decepção”, disse o zagueiro Giorgio Chiellini ao canal de televisão RAI depois da partida. “Fizemos um bom jogos, só faltou fazer o gol”, acrescentou.

No primeiro tempo, Domenico Bernardi teve a chance de abrir o placar para a Itália após um erro na saída de bola do goleiro Stole Dimitrievski, mas bateu fraco e Dimitrievski se recuperou para fazer a defesa.

Quando o público presente no estádio Renzo Barbera já se preparava para a prorrogação, Trajkovski deu um banho de água fria no italianos e marcou um gol histórico para os macedônios, tirando a Itália de mais uma Copa do Mundo, depois de ter ficado fora do Mundial da Rússia em 2018.

“Estou orgulhoso dos meus companheiros e desta equipe, está claro que estamos destruídos”, comentou Chiellini.

“Devemos recomeçar. Teremos um grande vazio e espero que isso nos dê energia para continuar como temos feito nos últimos anos”, acrescentou o zagueiro italiano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esta é a primeira vez na história que a ‘Squadra Azzurra’ fica fora de duas Copas consecutivas e a terceira vez que não disputa um Mundial, já que também não participou da competição em 1958.

A Macedônia do Norte tentará conseguir sua primeira classificação para um Mundial no dia 29 de março contra Portugal, que hoje derrotou a Turquia por 3 a 1.

© Agence France-Presse