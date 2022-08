Inter sofre, mas marca no fim e derrota Lecce na estreia do Italiano

De tanto insistir, a Inter chegou ao gol da vitória aos 50, com Dumfries. Ele recebeu de Lautaro Martinez e cabeceou no fundo das redes

A Inter de Milão sofreu, mas estreou no Campeonato Italiano da temporada 2022/23 com vitória por 2 a 1 diante do Lecce, time recém-promovido à elite do torneio, no estádio Via del Mare, com direito a gols de Lukaku, que marcou logo em seu retorno ao clube, e de Dumfries, este aos 50 minutos da etapa complementar

Ainda na tarde deste sábado, o Torino surpreendeu o Monza, fora de casa, por 2 a 1, com gols de Miranchuk e Sanabria – Dany Mota diminuiu. Com isso, somou seus primeiros três pontos, assim como a Inter.

A Inter deu a entender que venceria com extrema tranquilidade, já que precisou de apenas dois minutos para inaugurar o marcador Darmian recebeu belo cruzamento e ajeitou, de cabeça, para Lukaku. Empolgado, após passagem irregular pelo Chelsea, o belga testou firme para fazer 1 a 0.

O domínio do Inter era avassalador. O time chegou a ter 75% de posse de bola contra um rival que ficou totalmente no campo defensivo. No entanto, a equipe visitante encontrou muita dificuldade para furar o bloqueio e só levou para o intervalo a vantagem mínima.

No segundo tempo, o Lecce, em um dos poucos ataques em toda a partida, empatou, aos três minutos. Federico Di Francesco ameaçou o chute e deu nele assistência para Ceesay. Ele bateu no canto direito de Handanovic para fazer 1 a 1.

Se perdendo o Lecce já jogava com todos os jogadores atrás da linha do meio de campo, empatando, então, não criou mais nada. O time, recém-promovido à elite do Italiano, fechou a “casa” e o jogo se transformou em ataque contra defesa. A Inter pressionou. Dumfries recebeu dentro da pequena área e cabeceou caprichosamente na trave.

Nos minutos finais, a Inter ainda foi para o tudo ou nada. Lukaku chegou a marcar, mas o árbitro Alessandro Prontera sinalizou falta e anulou o lance. O belga ainda teve mais uma chance, mas o goleiro Wladimiro Falcone fez um milagre para decretar a igualdade. De tanto insistir, a Inter chegou ao gol da vitória aos 50, com Dumfries. Ele recebeu de Lautaro Martinez e cabeceou no fundo das redes.

