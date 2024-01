Inglês de 18 anos é o novo piloto reserva da Ferrari

Além do papel na F1, Bearman continuará sua participação na Fórmula 2 pela Prema Racing em 2024, após uma bem-sucedida campanha de estreia no ano anterior

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Oliver Bearman, de apenas 18 anos, é o mais novo piloto reserva da Ferrari para a temporada de Fórmula 1 de 2024.

O jovem anunciado neste sábado (27) dividirá as responsabilidades de piloto reserva com Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman, oferecendo suporte ou substituindo Charles Leclerc e Carlos Sainz durante a temporada.

O anúncio da jovem promessa é seguido pela confirmação da extensão do contrato de Charles Leclerc.

já teve uma participação nos treinos livres da F1 em 2023 pela Haas. Ele se destacou na Cidade do México e no Grande Prêmio de Abu Dhabi.

Além do papel na F1, Bearman continuará sua participação na Fórmula 2 pela Prema Racing em 2024, após uma bem-sucedida campanha de estreia no ano anterior.

“Oliver Bearman, aluno da Scuderia Ferrari Driver Academy que atualmente corre na Fórmula 2 com a equipe Prema, também assumirá o papel de piloto reserva, pronto para intervir caso um piloto esteja incapacitado, função que dividirá com Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman”, disse a Ferrari em comunicado.