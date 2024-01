Infraestrutura para Paris-2024 está quase concluída

O que está um pouco atrasado será finalizado a tempo para o evento, que acontece entre julho e agosto

A seis meses dos Jogos Olímpicos, a infraestrutura para Paris-2024 está quase toda concluída, e o que está um pouco atrasado será finalizado a tempo para o evento de julho e agosto.

Vila Olímpica quase pronta

A Vila Olímpica é o maior projeto da Solideo (empresa responsável pela infraestrutura olímpica), com 2.800 acomodações para oferecer 14.250 camas. Fica ao norte de Paris, no meio do caminho entre Saint-Denis, Saint-Ouen e L’Île-Saint-Denis.

O encerramento oficial das obras ocorreu no dia 31 de dezembro, embora haja um período de reserva de dois meses para os edifícios, cuja entrega está prevista pelos organizadores para o dia 29 de fevereiro, quando for verificada a funcionalidade e resolvidos os eventuais problemas.

A Solideo não conseguiu evitar alguns atrasos nesta obra faraônica. A parte de L’Île-Saint-Denis, onde estão previstos 500 leitos, não será entregue em 1º de março, “mas algumas semanas depois”, admitiu o chefe da Solideo, Nicolas Ferrand, em discurso no Senado francês em 17 de janeiro.

“Mas não estamos preocupados”, disse aos parlamentares, garantindo que 85% das obras foram concluídas em 31 de dezembro de 2023.

Centro Aquático Olímpico (CAO) avança

Sem dúvida, a melhor notícia para a Solideo é que as obras do Centro Aquático Olímpico deverão ser concluídas “antes da data prevista”.

A inauguração está marcada para 19 de abril, mas a Solideo acredita que terá as chaves “no final de março de 2024”.

“Estamos indo muito bem nisso, com um edifício que pode ser o que mais marcará o legado dos Jogos Olímpicos”, afirma a Solideo.

Terá 5 mil lugares nas arquibancadas, onde receberá provas de nado sincronizado, salto e polo aquático. Destes, 2.500 ficarão em estandes provisórios e já começaram os primeiros testes com água para realizar as verificações correspondentes.

Sem problemas com a Arena Porte de la Chapelle

Em 2022, houve um atraso de três meses com a Arena Porte de la Chapelle e a entrega prevista para meados de 2023 foi adiada para janeiro de 2024. O prazo será respeitado.

Esta sala, que receberá principalmente a competição de badminton, está praticamente concluída. “O parquet foi colocado e todas as arquibancadas instaladas”, comemora a Solideo.

Inicialmente, este pavilhão será utilizado pela cidade de Paris e depois será entregue aos organizadores dos Jogos Olímpicos.

Uma partida do Paris Basketball, que será o clube a utilizar este local de 8.000 lugares durante os Jogos, está marcada para 11 de fevereiro.

A entrega das chaves ao Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos está prevista para o final de abril.

Grand Palais, piscina Colombes: prazos apertados

O Grand Palais, localizado em uma extremidade do Champ de Mars, em frente à Torre Eiffel, deverá sediar os eventos olímpicos de judô e luta livre. O cronograma está muito apertado nesse caso.

Nicolas Ferrand garantiu em 19 de janeiro que a data de entrega aos organizadores olímpicos, marcada para 19 de abril, está mantida.

“Houve um esforço muito grande”, explicou, para tornar o Grand Palais “operacional” para os Jogos Olímpicos.

Outro local vigiado nesta reta final é Colombes, com a piscina que deve servir de treino para o nado sincronizado. A obra deverá ser entregue “no início de junho”, segundo a Solideo. É uma infraestrutura que teve “muitos problemas e incidentes”.

