Inaugurada ponte aérea inédita entre Marrocos e Catar para torcedores

Em torno de 30 voos serão operados na véspera e no dia do jogo entre o aeroporto em Casablanca, a cidade mais populosa do reino, e Doha

A companhia nacional Royal Air Maroc (RAM) decidiu operar, na terça e na quarta-feira (14), cerca de 30 voos especiais entre Casablanca e Doha para que os torcedores marroquinos possam assistir à semifinal da Copa do Mundo do Catar contra a França. “Para permitir que os muitos marroquinos ansiosos por apoiar a seleção nacional em sua epopeia e experimentar a emoção da semifinal da Copa do Mundo (…), a Royal Air Maroc estabeleceu uma verdadeira ponte aérea entre Casablanca e Doha”, informou a companhia em um comunicado. “Para uma classificação histórica, um dispositivo histórico”, elogiou a companhia aérea. Em torno de 30 voos serão operados na véspera e no dia do jogo entre o aeroporto Mohammed V, em Casablanca, a cidade mais populosa do reino, e Doha. Na capital do Catar, o treinador marroquino Walid Regragui prestou várias homenagens aos torcedores de seu país, “o 12º jogador da seleção”. © Agence France-Presse CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE