Ibrahimovic faz 2 para o Milan, mas Roma reage e obtém empate por 3 a 3

Em um jogo sensacional, Milan e Roma empataram, por 3 a 3, nesta segunda-feira, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o time milanês perdeu o 100% de aproveitamento, após quatro vitórias consecutivas, mas mantém a liderança com 13 pontos, enquanto a equipe romana chegou aos oito pontos, em nono lugar na classificação.

O destaque do Milan, mais uma vez, foi o sueco Zlatan Ibrahimovic, autor de dois gols. O Milan chegou a estar à frente do placar por três vezes (1 a 0, 2 a 1 e 3 a 2), mas a Roma foi atrás da igualdade no Giuseppe Meazza, em Milão.

Logo aos dois minutos, Ibrahimovic abriu o placar, ao surgir como um raio no meio da zaga romana para aproveitar um belo lançamento de Rafael Leão. O empate da Roma não demorou. Aos 14, o goleiro Tatarusanu saiu mal, após cobrança de escanteio, e Dzenko só teve o trabalho de cabecear para empatar o jogo pela primeira vez.

O segundo tempo começou como o primeiro. Gol do Milan aos dois minutos. Desta vez, Rafael Leão fez bonita jogada pela esquerda e cruzou na medida para Saelemaekers bater de primeira: 2 a 1. O novo empate da Roma veio de pênalti, convertido por Veretout, aos 26 minutos.

O terceiro do Milan saiu na mesma moeda. Ibrahimovic cobrou com perfeição a penalidade, aos 34 minutos, colocando o Milan mais uma vez em vantagem no placar. Mas a Roma aproveitou novo vacilo da zaga milanesa, após cobrança de escanteio e Kumbulla decretou o empate.

