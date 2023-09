Ibope cobra R$ 1 milhão da CBF por serviços não pagos

Segundo o processo, o contrato firmado entre as partes tinha como objetivo medir o retorno de exposição de mídia de patrocinadores

O Ibope Repucom abriu, nessa semana, um processo contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por parcelas não pagas por serviços prestados para coleta de dados de exposição de mídia.

O valor cobrado, que deverá ser pago em três parcelas com juros e correções, é de R$ 1 milhão. O caso tramita no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

Segundo o processo, o contrato firmado entre as partes tinha como objetivo medir o retorno de exposição de mídia de patrocinadores e parceiros dos campeonatos nacionais dos últimos três anos.

O valor do contrato firmado entre o Ibope e a CBF é de pouco mais de R$ 2 milhões, divididos em 18 parcelas. Dessas, 11 são de R$ 99 mil e sete de R$ 133,6 mil. O contrato tem vigência de agosto de 2022 até janeiro de 2024.

Segundo o Ibope, os valores referentes aos serviços prestados nas temporadas de 2021 e 2022 apenas foram cobrados em março de 2023.