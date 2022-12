‘Hoje o sonho está sendo realizado’, diz técnico de Marrocos

É a primeira vez que uma seleção africana chega à semifinal de uma Copa do Mundo, e o treinador é o primeiro africano a conseguir tal feito

Walid Regragui, técnico de Marrocos, diz que a vitória por 1 a 0 sobre a seleção de Portugal, nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, é histórica para o país. Em entrevista na saída de campo, ele comemorou bastante a classificação e diz que é só o começo.

“Estamos jogando com tudo, o que posso dizer? É uma história sendo criada para a África, estou felicíssimo”, disse o treinador.

O técnico marroquino também elogiou os atletas, que, para ele, estão tirando forças de onde não imaginava que seria possível.

“Este grupo tem estado de espírito, deram o máximo. Temos alguns jogadores machucados, mas os que jogaram foram até a exaustão.”

Regragui assumiu o comando técnico da seleção de Marrocos em setembro deste ano. Fez oito partidas, contando a contra Portugal, com seis vitórias e dois empates. Sofreu apenas um gol, no triunfo por 2 a 1 sobre o Canadá, na fase de grupos do Mundial.

“Não é só uma questão de respeito, é um progresso natural que estamos fazendo. Ficamos aqui juntos, ninguém solta a mão de ninguém”, disse o treinador.

“A história está sendo escrita. É dificílimo para técnicos árabes como nós. Às vezes não acham que temos capacidade técnica para enfrentar os europeus, mas temos sim. Não acaba aqui, vamos em frente.”