Hamilton é eleito negro mais influente do Reino Unido

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton foi eleito o negro mais influente do Reino Unido. Ele já acumula sete títulos mundiais do campeonato e atualmente representa a Mercedes.

O ranking foi elaborado pela Powerlist, que homenageia os britânicos de origem africana, afro-caribenha ou afro-americana. Hamilton foi reconhecido não apenas pelo bom desempenho nas corridas, mas também pea luta contra o racismo ao lado do movimento Black Lives Matter, especialmente após a morte de George Floyd.

“Estou muito orgulhoso deste reconhecimento. Gosto de pensar que sou apenas parte de uma cadeia de muitas pessoas que estão pressionando por mudanças”, disse Hamilton.

O professor Kevin Fenton, diretor da Public Health England, e o rapper Stormzy, que prometeu doar 10 milhões de libras esterlinas nos próximos 10 anos para instituições de caridade que lutam contra as desigualdades sociais também apareceram na lista.

O sétimo título mundial de Fórmula 1 foi conquistado no Grande Prêmio da Turquia, com três corridas de antecedência. Com isso, Hamilton se iguala ao alemão Michael Schumacher como maior campeão da história da categoria.