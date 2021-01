Gustavo Rambo está preparado para ser o novo líder do Gama

PUBLICIDADE

Novo capitão do Gama, o zagueiro Gustavo Rambo naturalmente vai se tornando um líder do elenco. E o atleta parece pronto para o desafio. Em entrevista ao Jornal de Brasília, Rambo demonstra esperança na equipe recém-montada, conta que recusou propostas para deixar o clube e projeta um bom 2021.

Rambo sabe que será um dos líderes do atual elenco por ser remanescente do plantel de 2020. “Estou pronto para exercer essa função. Tenho certeza que essa mescla de meninos novos com atletas mais experientes vai dar certo”, projeta.

Apesar do pouco tempo de treinamentos (cerca de duas semanas), o zagueiro gostou do que viu no primeiro jogo do ano — no último domingo (24), o Gama derrotou o Santos-AP por 2×0, pela primeira fase da Copa Verde. “Temos muito o que aprimorar, mas aos poucos a gente vai se entrosando, se conhecendo mais.”

Seja por atrasos salariais, seja por propostas mais atraentes, mais de dez atletas saíram do Gama nos últimos meses. Rambo, no entanto, decidiu ficar, mesmo tendo propostas. Por quê? Ele comenta: “Tive algumas propostas para sair depois da Série D, mas decidi ficar, acreditei nesse novo projeto da diretoria. A vinda do Victor Santana foi um ponto que pesou muito também.”

Victor Santana é o atual treinador do Gama. O técnico foi campeão candango com o Sobradinho em 2018. Um dos titulares daquele time era… o zagueiro Rambo! “Já ter trabalhado com o Victor ajuda muito. Eu sei a forma dele de trabalhar, como ele quer que a gente jogue… esse é um ponto positivo”, enfatiza o capitão.

Rambo vai se firmando não só como um dos principais nomes do Gama, mas também como um dos grandes atletas do futebol candango nos últimos anos. Sendo assim, o zagueiro tem propriedade para falar dos problemas enfrentados pelos profissionais locais. Na visão do jogador, muitos dos “perrengues” se resolveriam se o governo local apoiasse o esporte de forma efetiva. “Se o futebol daqui tivesse o apoio merecido, sem dúvidas viraria uma referência dos grandes centros. Dinheiro sabemos que tem, mas preferem apoiar quem é de fora do DF”, lamenta.

Por fim, Rambo idealiza um bom 2021. O próximo jogo é contra o Remo, pelas oitavas de final da Copa Verde, nesta quarta (27), no Mangueirão, às 16h. O clube paraense é finalista da Série C e pode utilizar um time alternativo no duelo. “O Remo vem empolgado com o acesso para a Série B, mas temos que nos impor”, avisa o zagueiro.