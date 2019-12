Guarani anuncia mais dois reforços e renova com lateral e meia

PUBLICIDADE 

O Guarani anunciou mais dois reforços para a disputa do Campeonato Paulista. O clube acertou com o zagueiro Romércio, ex-Coritiba, e com o atacante Júnior Todinho, que disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá. Além disso, renovou com o lateral-esquerdo Thallyson e com o meia Igor Henrique.

Revelado pelas categorias de base do Coritiba, o zagueiro Romércio, de 22 anos, chega ao Guarani após conquistar o acesso para a elite do futebol nacional com a equipe paranaense. Neste ano, o zagueiro atuou em 22 oportunidades.

Já Todinho, 25 anos, começou sua carreira no Serrano (BA), jogou pelo Vitória da Conquista(BA), onde se destacou no Campeonato Baiano, até ser transferido para o Vitória. Neste ano, o atacante fez 19 jogos pelo Cuiabá na Série B e marcou seis gols, sendo o artilheiro do time na competição.

Thallyson, 28 anos, fez 20 jogos pelo Guarani na temporada e não marcou gols. Já Igor Henrique, 28, fez 18 partidas e anotou dois gols. Ele tem passagem pela Ponte Preta, além de Fortaleza, Ituano e Atlético-GO.

Em preparação para o Campeonato Paulista, o Guarani já anunciou outros quatro reforços: o goleiro Matheus Cavicholi (ex-Oeste), o zagueiro Ednei (ex-Cuiabá), o volante Lucas Abreu (ex-CRB) e o atacante Rafael Costa (ex-Botafogo-SP).

A estreia no Estadual está agendada para o dia 22 de janeiro, diante da Internacional de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.

Estadão Conteúdo