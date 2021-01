Grêmio põe força defensiva à prova e aposta em Diego Souza contra o Atlético-MG

PUBLICIDADE

Dono da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o Grêmio, com 24 gols sofridos apenas, mede forças com o Atlético-MG, que ostenta o melhor ataque da competição (51 bolas na rede). O duelo opõe duas equipes que brigam pelo título e vêm embaladas. O jogo é válido pela 31ª rodada e acontece nesta quarta-feira, às 19h15, em Porto Alegre. Quem ganhar se aproxima do líder.

Depois de arrancar um empate por 1 a 1 diante do Palmeiras, no Allianz Parque, no jogo em que foi dominado e irreconhecível na primeira etapa, o Grêmio busca voltar a vencer para ampliar a série invicta no torneio nacional. Já são 15 partidas sem perder e uma vitória nesta quarta dará fôlego ao tricolor para manter viva a briga pela taça.

O time de Renato Gaúcho conseguiu decolar na competição depois de período de oscilação. Mas, com 50 pontos, caiu para o sexto lugar com a goleada do Palmeiras sobre o Corinthians, na última segunda-feira. Por isso, necessita da vitória em sua arena para entrar no G-4 e ficar próximo aos líderes.

A sequência é dura. O Atlético-MG é o segundo concorrente direto pelas primeiras colocações que a equipe gaúcha enfrenta. Logo depois, no domingo, o desafio é o Gre-Nal, no Beira-Rio, diante de um arquirrival que pode disputar o clássico na condição de líder do Brasileirão. Mais para frente, o time tricolor ainda pega Flamengo e São Paulo, outros dois postulantes à taça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Temos de vencer. Se a gente quer chegar ao título, temos de vencer essas partidas. Temos de fazer nosso melhor, encarar cada jogo como uma final. O Atlético-MG vem fazendo uma grande campanha, tem um grande elenco, um grande treinador. E na sequência, jogo a jogo, procurar vencer e chegar às primeiras posições”, analisou o goleiro gremista Vanderlei.

Renato Gaúcho tem dúvidas para o confronto em Porto Alegre. A principal delas é a presença de Matheus Henrique. O meio-campista foi substituído contra o Palmeiras após levar pancada na panturrilha esquerda. É provável que não tenha condições de jogo. Se a ausência for confirmada, Lucas Silva, Darlan e Maicon são as alternativas para o meio de campo. O primeiro retorna de suspensão e Darlan e Maicon disputam vaga. O segundo, mais experiente, voltou de lesão na última partida e foi fundamental para a melhora de produção no Allianz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o zagueiro Pedro Geromel voltou aos treinos nesta semana, está recuperado de lesão muscular, mas sua presença ainda é incerta. A tendência é de que o capitão gremista esteja 100% apenas no Gre-Nal. Com isso, Rodrigues deve permanecer ao lado de Kannemann na retaguarda.

Estadão Conteúdo