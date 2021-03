Grêmio muda foco para rejuvenescer elenco e atender Renato com reforços

O Grêmio tem uma equação nada simples de resolver. Ao mesmo tempo que pretende atender Renato Gaúcho e melhorar o time com reforços importantes

A premissa da direção gremista é mudar o foco em relação ao último ano, por exemplo. Nele, vários jogadores próximos ou acima dos 30 anos foram contratados. Robinho, 33, Thiago Neves, 36, Churín, 31, Pinares, 29, Diego Souza, 35, Victor Ferraz, 33, Diogo Barbosa, 28, Vanderlei, 37, e Everton, 32, são exemplos de jogadores experientes que chegaram em 2020.



O aumento do número de atletas nesta faixa etária elevou a média de idade do grupo gremista, algo que a direção pretende reverter neste ano.



Mas não será nada fácil. Com uma avaliação criteriosa na busca de reforços, o comando do clube tem esbarrado em pedidas altas, atletas vinculados e negociações que não avançaram. O mercado dificilmente oferece opções neste perfil por um preço que o controle financeiro gremista autorize pagar.



Entre os jogadores que estiveram no radar nos últimos dias estão atletas acima do limite de idade buscado. Douglas Costa, 30, e Rafael Carioca, 31, são investidas admitidas pela direção, mas que não deram certo.



Rafinha, 35, e Marcelo Grohe, 34, por outro lado, não são confirmados pelo comando gremista, e ainda assim estão acima da margem estabelecida.



Renato Gaúcho havia prometido uma surpresa para esta semana, que ainda não aconteceu. O clube tricolor pretende ter ao menos quatro reforços em condições de titularidade para as competições da temporada.



O treinador foi claro, antes de renovar seu contrato, dizendo que, para seguir disputando e conquistando títulos, o clube precisaria investir pesado.



