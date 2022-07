Grêmio empata com a Chapecoense em jogo com expulsão e poucas chances 

O volante gremista acertou Perotti no pescoço e levou cartão vermelho direto depois da jogada

Não houve gol em Chapecoense e Grêmio, nesta terça-feira (26), pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e o placar fechado é resultado de um jogo com poucas chances e desempenho fraco. A partida, em Chapecó, ficou marcada pela expulsão de Bitello, ainda no primeiro tempo. O volante gremista acertou Perotti no pescoço e levou cartão vermelho direto depois da jogada.

O empate por 0 a 0 faz o Grêmio chegar a 37 pontos, enquanto a Chapecoense soma 23.

Para o Grêmio, o resultado é ruim. O time gaúcho pode ser ultrapassado por Vasco e Bahia na sequência da rodada. O placar também mantém o padrão gremista na Série B: problemático como visitante, com apenas 1 vitória em 11 partidas.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o Guarani e a Chapecoense vai ao Rio de Janeiro jogar contra o Vasco.

Aos 23 minutos, Ferreira desabou no gramado por desconforto na coxa e abriu o período que mudou o jogo todo. Seis minutos mais tarde, Bitello entrou com a sola da chuteira no pescoço de Perotti e recebeu vermelho direto. Aos 32, Lucas Leiva entrou no lugar de Campaz para recompor a defesa.

Foram duas versões de um mesmo Grêmio em Chapecó. Com 11 contra 11, o time de Roger teve dificuldades para ser criativo. Campaz, em contra-ataque contra três, foi o autor da melhor chance no primeiro tempo. Na etapa final, Diego Souza tentou de cavadinha na saída de Saulo e protagonizou o segundo e último lance de perigo gremista no duelo.

A vantagem de um jogador a mais só apareceu depois do intervalo. O time da casa passou boa parte do segundo tempo pressionando o Grêmio, especialmente pelo lado direito. Para materializar o cenário, os números: na etapa inicial a Chapecoense concluiu quatro vezes. Na volta do vestiário, mais de dez.

CHAPECOENSE

Saulo; Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando (Kevin); Mailton (Claudinho), Matheus Bianqui, Luizinho (Alisson Farias), Felipe Ferreira (Lima) e Chrystian (Jonathan); Perotti. T.: Marcelo Cabo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GRÊMIO

Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti (Thiago Santos), Bitello, Gabriel Teixeira (Janderson), Campaz (Lucas Leiva) Ferreira (Guilherme); Diego Souza (Elias Manoel). T.: Roger Machado

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Auxiliares: João Fabio Brischiliari (PR) e Márcia Bezerra Caetano (RO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Lucas Leiva e Nicolas (GRE)

Cartão vermelho: Bitello (GRE)