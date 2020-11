Grêmio derrota o Cuiabá fora de casa e abre vantagem por vaga na semifinal

PUBLICIDADE

O Grêmio derrotou o Cuiabá por 2 a 1 nesta quarta-feira, fora de casa, na Arena Pantanal, e abriu vantagem por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Os três gols foram marcados no primeiro tempo. Diego Souza e Jean Pyerre garantiram o triunfo dos gaúchos e a equipe do Mato Grosso foi às redes com Willians. O time tricolor ainda foi pressionado e levou uma bola na trave na etapa final, mas segurou o resultado.

Com o resultado positivo, o Grêmio chegou à sexta vitória consecutiva na temporada, feito que nunca havia sido alcançado antes com o técnico Renato Gaúcho, e ampliou sua invencibilidade para nove partidas no ano. Desde o último revés, para o Santos, foram sete vitórias e dois empates. Já o Cuiabá sofreu sua primeira derrota em casa no ano.

O time tricolor tem a vantagem do empate para se classificar às semifinais. Já a equipe mato-grossense terá de vencer por dois gols de diferença para avançar. Se triunfar por um gol, a vaga será decidida nas penalidades. Os rivais voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 16h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Antes, o Grêmio tem compromisso pelo Brasileirão e o Cuiabá, pela Série B. O time gaúcho encara no sábado, às 19h, o Ceará, em casa, pela 21ª rodada. No mesmo dia, mas às 21h30, o time mato-grossense recebe o América-MG, em duelo pela vice-liderança da competição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O primeiro tempo foi agitado na Arena Pantanal. O Grêmio foi superior, especialmente pela movimentação e pela atuação de destaque de Jean Pyerre, que não errou um passe sequer e comandou o meio de campo gremista. O time gaúcho inaugurou o marcador após bela construção que envolveu Pepê, Ferreira, Victor Ferraz e Diego Souza.

Aos sete minutos, Victor Ferraz cruzou na medida para Diego Souza, que subiu mais que Kunde e abriu o placar. No entanto, o Cuiabá cresceu e logo chegou ao empate aproveitando espaços cedidos pelo rival. Os anfitriões respondera também pelo alto e foram às redes com Willians.

O atacante, improvisado como homem de área, foi acionado por Hayner, subiu livre no meio da defesa gremista e cabeceou no alto para empatar. A partida esfriou um pouco até Pepê Anderson Conceição chegar de carrinho e derrubar Pepê dentro da grande área. Depois alguns minutos, o árbitro confirmou o pênalti. Jean Pyerre converteu e recolocou os gaúchos em vantagem aos 42 minutos. O meio-campista dedicou o gol ao seu pai, que esteve internado por um longo período, diagnosticado com covid-19.

Na volta do intervalo, os anfitriões aumentaram a produção ofensiva e encurralaram o adversário. A equipe mato-grossense chegou a ter nove finalizações a mais que o rival, mas não encontrou o caminho do gol novamente graças, especialmente, às intervenções de Vanderlei. Aos 10 minutos, o goleiro fez uma defesa providencial na finalização de Willians de cabeça. No rebote, Maxwell acertou a trave e, depois, Elvis concluiu por cima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Seis minutos depois, Perdigão acionou Maxwell, que arriscou de longe. A bola foi em direção do gol, e novamente Vanderlei apareceu para salvar os visitantes.

O time de Renato Gaúcho respondeu com Jean Pyerre. O meia tramou com Matheu Henrique jogada que envolveu a defesa do Cuiabá na base dos toques rápidos e arrematou de fora, para a defesa de João Carlos. Os dois treinadores promoveram muitas alterações, com objetivos distintos, mas o jogo piorou e ficou truncado.

Melhor para o Grêmio, que volta a Porto Alegre com a vantagem de poder empatar para ir às semis. A diferença poderia ter sido ainda maior, já que no último lance surgiu uma oportunidade de ampliar com Everton, que parou no goleiro João Carlos.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CUIABÁ 1 X 2 GRÊMIO

CUIABÁ – João Carlos; Hayner (Lucas Ramon), Kunde, Anderson Conceição e Romário; Nenê Bonilha (Auremir), Matheus Barbosa (Pierini) e Elvis (Diego Jardel); Maxwell, Willians (Perdigão) e Yago. Técnico: Franco Muller (interino)

GRÊMIO – Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Cortez; Lucas Silva, Matheus Henrique (Diogo Barbosa) e Jean Pyerre (Thaciano); Ferreira (Everton), Pepê (Paulo Miranda) e Diego Souza (Churín). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Diego Souza, aos sete, Willians, aos 18, e Jean Pyerre, aos 42 minutos do primeiro tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

CARTÃO AMARELO – Willians (Cuiabá).

PÚBLICO E RENDA – Portões fechados

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).