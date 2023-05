De acordo com a emissora, além do canal aberto, as partidas serão transmitidas pelo SporTV, pela plataforma Globoplay e pelo site ge.globo.

São Paulo

A TV Globo e CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciaram nesta terça-feira (30) um acordo para transmissão exclusiva dos jogos da seleção brasileira masculina até 2026.

O contrato entre as partes contempla todos os amistosos e os confrontos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo em que o time verde-amarelo for mandante.

De acordo com a emissora, além do canal aberto, as partidas serão transmitidas pelo SporTV, pela plataforma Globoplay e pelo site ge.globo.

O vínculo entre as partes já estará em vigor nos próximos compromissos da seleção masculina, em junho.

Haverá confrontos com Guiné, em Barcelona, e com Senegal, em Lisboa, nos dias 17 e 20, respectivamente.

O último duelo da equipe brasileira, o amistoso contra Marrocos em março deste ano, foi transmitido em TV aberta com exclusividade pela Band. À época, a CBF também fechou acordos pontuais para exibir a partida na ESPN e no Canal GB, do narrador Galvão Bueno, no YouTube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao falar sobre o novo contrato com a TV Globo, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, apontou que o canal carioca, “sem dúvida, é o parceiro ideal para o propósito de ter a seleção mais perto do torcedor”.

O dirigente também destacou a capacidade da emissora de transmitir os jogos em diversas plataformas e afirmou que está feliz “em seguir com esta que é uma parceria que o torcedor já conhece e que existe há muitos anos”.

Fernando Manuel Pinto, diretor de direitos esportivos da Globo, valorizou a previsão de exclusividade dos jogos da seleção em todas as plataformas do grupo. “Os torcedores vão poder se unir nas telas da Globo para acompanhar a preparação da seleção e a disputa por mais uma vaga em Copas”, disse.

Em setembro, a caminhada do Brasil nas Eliminatórias da Copa de 2026 começa com duas rodadas, nas quais o time vai encarar a Bolívia em casa –jogo com transmissão da TV Globo e do SporTV– e também o Peru, fora de casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os duelos da seleção como visitante ainda não têm transmissões definidas. Cada federação é responsável por negociar os direitos de seus jogos como mandante.