Ganso tem apendicite, passa por cirurgia e desfalca o Fluminense

O meia Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, sentiu fortes dores abdominais na madrugada deste sábado (9) e, após ser examinado em um hospital do Rio de Janeiro, recebeu o diagnóstico de apendicite. O jogador foi submetido a uma cirurgia pela manhã e passa bem.

Ganso havia ficado no banco de reservas do time tricolor na última quarta-feira (6), quando o Fluminense venceu clássico contra o Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O departamento médico do Fluminense não deu uma previsão de recuperação, mas é comum que pacientes submetidos a esse tipo de cirurgia fiquem, pelo menos, 15 dias sem praticar qualquer tipo de exercício físico.

Coincidentemente, na quinta (7), o zagueiro Ricardo Graça, do Vasco, também teve um quadro de apendicite aguda, em Goiânia (GO), onde estava com a delegação cruzmaltina. Ele precisou retornar ao Rio de Janeiro às pressas, em um avião particular de um plano de saúde, para ser operado.

O Fluminense não entra em campo neste fim de semana. Seu compromisso na rodada será na próxima quarta-feira (13), quando visitará o Corinthians em São Paulo.