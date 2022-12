Galvão chama técnico da Espanha de ‘metido’ em goleada da seleção

“Já já eu vou mandar um recado talvez pro cara mais metido da Copa”, iniciou o narrador da TV Globo, que logo em seguida emendou

Diante de um primeiro tempo avassalador da seleção brasileira contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022, Galvão Bueno mandou um recado para Luis Enrique, chamando o técnico da Espanha de “metido”.

“Já já eu vou mandar um recado talvez pro cara mais metido da Copa”, iniciou o narrador da TV Globo, que logo em seguida emendou. “Luis Enrique, técnico da Espanha disse. ‘Só meu time joga bonito, os outros se defendem, só atacam quando estão perdendo’. Futebol é espetáculo, tá aí, Luis Enrique, para você, deve estar assistindo”, disse Galvão.

Comentarista da emissora carioca, Ana Thaís Matos aproveitou a deixa do narrador para também cutucar o técnico espanhol. “Lembrando que posse de bola sem gol não quer dizer nada, né, Galvão?”, disse a jornalista, se referindo provavelmente a derrota da Espanha para o Japão, ainda na fase de grupos da Copa.

Luis Enrique, que virou “streamer” durante o torneio no Qatar, fez uma declaração enfática em uma live para elogiar o seu time.

“Se há alguma seleção melhor que a Espanha? Futebolisticamente, não, claramente. Temos favoritas como a França e o Brasil, mas não surpreendem ninguém. Não tememos ninguém, jogamos recentemente contra a França e conseguimos ganhar o jogo.

Procuramos os pontos positivos para reforçar a nossa equipe”, declarou Luis Enrique, depois do empate contra a Alemanha. Com o segundo lugar no grupo liderado pelo Japão, a Espanha enfrentará Marrocos nas oitavas de final. A partida acontece nesta terça-feira (6), às 12h (de Brasília).