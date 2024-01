Gabigol ganha chance sonhada e mira virada para destravar renovação

O atacante chegou a manifestar publicamente a insatisfação, mas deverá receber a primeira oportunidade no jogo desta quarta-feira

LUIZA SÁ

(UOL/FOLHAPRESS)

Gabigol foi um dos poucos jogadores usados por Tite a não ganhar uma chance como titular no Flamengo. O atacante chegou a manifestar publicamente a insatisfação, mas deverá receber a primeira oportunidade no jogo desta quarta-feira (31), pelo Campeonato Carioca.

Gabi foi testado ao lado de Bruno Henrique como titular. Pedro e Everton Cebolinha começam no banco de reservas diante do Sampaio Corrêa-RJ, em Belém.

O jogador admitiu ter ficado chateado por não receber a chance. Apenas ele, Rodrigo Caio, Allan, que estava lesionado e só voltou a ficar à disposição no fim de novembro, e Victor Hugo, não haviam recebido essa oportunidade.

Gabigol foi o segundo reserva mais utilizado por Tite. Ele, porém, busca retomar o protagonismo depois do pior ano desde a chegada ao Flamengo.

O atacante foi elogiado internamente pela forma física após as férias. Ele retornou ao Ninho do Urubu três vezes antes de todos os companheiros e teve ótimos números.

RENOVAÇÃO TRAVADA

As conversas pela renovação de contrato estão travadas. O vínculo do jogador com o Flamengo é válido até o fim de 2024.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Flamengo pretende reavaliar a situação após o fim da janela. O clube confia em um final feliz para todas as partes, mas não avançou nesse sentido.

O Flamengo nega uma declaração do empresário de Gabi dizendo que a renovação estava certa. O clube diz não ter havido acordo, apesar de ter tido conversas.

“Ela não está [acontecendo]. A gente teve conversas no ano passado, não renovamos com ele. Elas estão paralisadas há algum tempo. Ele é um jogador do Flamengo e, ao final do campeonato ou no meio do ano, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão ocorrendo”, afirmou Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.