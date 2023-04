Gabigol brinca e diz ter saudade de jogar com Arrascaeta

“Que saudade! Volta logo, só você me enxerga”, Gabigol escreveu a frase ao republicar um story do uruguaio.

Gabriel Barbosa mostrou nas redes sociais que sente falta de jogar ao lado de Arrascaeta no Flamengo.

Gabigol postou no Instagram um recado a Arrascaeta. O meia uruguaio não participou da goleada por 8 a 2 em cima do Maringá, na qual o atacante fez um gol.

“Que saudade! Volta logo, só você me enxerga”, Gabigol escreveu a frase ao republicar um story do uruguaio.

A troca de elogios partiu de Arrascaeta. O uruguaio postou um vídeo exaltando o gol marcado pelo camisa 10 do Flamengo.

LESÃO DE ARRASCAETA

O uruguaio se recupera de problema no músculo adutor da coxa esquerda. O meia não entra em campo desde a final do Campeonato Carioca, contra o Vasco, em 19 de março.

Não há prazo oficial para o retorno de Arrascaeta. A estimativa no início do tratamento era que o uruguaio estaria à disposição no início de maio, segundo informação confirmada pela reportagem.