Futebol Feminino: Seleção Brasileira goleia Noruega e chega a 9 vitórias consecutivas

Por André Araujo e Pedro José Santana

Agência de Notícias CEUB/Jornal de Brasília

A seleção Brasileira feminina goleou a Noruega, nesta sexta (9), por 4 a 1. Foi a nova vitória consecutiva da equipe

Disputado

As duas seleções vieram com uma proposta igual, com uma alta pressão. Aos 42 minutos do 1º tempo, a Seleção Brasileira abriu o placar com gol da Adriana. Depois do gol, ambos os times mantiveram a pressão na saída de bola.

Ao final do 1º tempo, a posse de bola era equilibrada: 48% para a Noruega e 52% para o Brasil. Apesar disso, as melhores chances continuavam a ser para o Brasil. Tanto que o Brasil teve 2 finalizações a gol contra nenhum da Noruega.

Brasil deslancha

Na volta do segundo tempo, a treinadora Pia Sundhage fez alterações para seguirem a frente do placar, Kathellen entrou no lugar de Taciane. Mantendo a alta pressão, o Brasil fez seu segundo gol com a Bia Zaneratto com a assistência da Adriana.

A Noruega, após o segundo gol da seleção do Brasil, chegou a linha de fundo e conseguiu um escanteio, em um belo cruzamento abriram o placar norueguês. A Celin Bizet aos 50 minutos do segundo tempo cabeceou e marcou. A pressão norueguesa não durou muito, aos 52 minutos a atacante Bia Zaneratto ampliou a vantagem para o Brasil.

A posse de bola da 2ª etapa continuou parecida, 52% para Noruega e 48% para o Brasil. A seleção Brasileira fez as seguintes trocas. Saiu Geyse, entrou Kerolin, saiu Ludmila para entrada de Jaqueline e saiu Bia Zaneratto para dar lugar a Gabi Nunes.

Jogadoras do Brasil comemoram vitória em amistoso – Lucas Figueiredo/CBF

Com ampla vantagem no placar, a Seleção conseguiu armar um contra ataque e com um cruzamento da Tamires, Jaqueline fez o 4º gol do Brasil. Aos 77 minutos, o Brasil fez sua última troca: saiu Adriana para entrada de Milene.

Ao final da partida, a Noruega terminou com uma posse de bola de 51% contra 49% da seleção Brasileira. Mas o placar mostrava quem havia mandado no jogo.

Agora, o Brasil se prepara para enfrentar a Itália em mais um amistoso. Embaladas e com uma sequência de nove vitórias, as brasileiras vão em busca de mais uma vitória.



A seleção brasileira foi escalada da seguinte forma: Lelê, Antonia, Kathellen, Tainara, Tamires, Geyse, Borges, Sampaio, Adriana, Ludmila e Bia. Já a equipe Norueguesa veio com: Skoglund, Hansen, K. Leine, Mjelde, Sonstevold, G. Reiten, I. Engen, F. Maanum, Terland, Bizet e Josendal.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira