Futebol feminino: Palmeiras vence Real Brasília em jogo no Bezerrão

Por Luiz Claudio Ferreira

O Palmeiras venceu o Real Brasília, por 2 a 0, na noite deste sábado (7), no estádio do Bezerrão, no Gama. Os dois gols foram da atacante Amanda Gutierres.

A partida ficou marcada por domínio da equipe paulista. A equipe da casa não ameaçou alterar o placar.

Verdão

A primeira jogada de perigo ocorreu aos 12 minutos com chute forte da Tainá Maranhão.

Na sequência, em rápido contra ataque, a bola sobrou para Amanda Gutierres que chutou fraco.

Aos 16 minutos, a artilheira cabeceou fraco sozinha e perdeu chance de abrir o marcador.

Aos 43, Laís chutou de longe e quase marcou.

Mas no lance seguinte, após cruzamento da esquerda, Amanda Gutierres abriu o placar com chute de primeira sem deixar a bola cair.

Chances perdidas

O segundo tempo manteve o ritmo.

Com jogada pela esquerda, a bola chegou em Tainá Maranhão, que driblou zagueira dentro da área e a bola explodiu na trave esquerda.

A equipe paulistana jogava para garantir a vitória e não correr riscos na defesa

O único revés foi a lesão de Ana Flávia, que se machucou em lance no ataque.

Aos 10 minutos, Amanda Gutierres ampliou o marcador após jogada pela esquerda. Com passes de primeira, a artilheira recebeu a bola perto da marca de pênalti.

Na comemoração, as palmeirenses foram abraçar Ana Flavia.

Depois, o Verdão não perdeu chances claras, mas também não viu o resultado ser ameaçado.