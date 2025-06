Com golaço no início, Ceilândia vence Porto Velho por 3 a 0

Por Paulo Renato MacCulloch

O Ceilândia venceu o Porto Velho, por 3 a 0, e garantiu a liderança momentânea no grupo E, do Brasileirão Série D.

A equipe do Distrito Federal recebeu o atual campeão rondoniense no Abadião.

Regino fez a alegria da torcida duas vezes e Pablo Félix definiu o placar, na tarde deste sábado (7).

Com essa derrota, o time do Norte agora ocupa a última colocação do grupo.

O Ceilândia volta a campo contra o Aparecidense, no próximo sábado (14).

Já o Porto Velho vai enfrentar o Luverdense, também no próximo sábado (14).

Pressão

O Ceilândia conseguiu vencer a primeira etapa com uma certa tranquilidade.

Eles exploraram bem as trocas de passes e as jogadas em profundidade.

A equipe da casa só precisou de três minutos para abrir o placar.

Após um cruzamento de Bolt, Regino marcou um golaço de voleio. Um a zero para o time da casa.

Aos 21 minutos,o “gato preto” aumentou a vantagem.

Enquanto a defesa do Porto Velho trocava passes procurando a melhor opção para começar o ataque, Júnior Timbó, atacante do Ceilândia, roubou a bola no campo de ataque e conseguiu passar para Regino, que chutou embaixo das pernas do goleiro para ampliar o placar. Dois a zero para Ceilândia.

A equipe do norte não oferecia perigo para o “gato preto”. E só realizou a primeira finalização aos 32 minutos de jogo.

O Ceilândia teve mais algumas oportunidades para aumentar a vantagem, mas elas pararam no goleiro do Porto Velho.

Domínio do Gato

O Ceilândia voltou com tudo e aos três minutos marcou mais um. Kennedy lançou a bola para o outro lado do campo, onde Vitor Bala disputou com o defensor do Porto Velho, conseguiu ficar com a bola e chutou no canto do goleiro para marcar o gol.

Mas o árbitro apitou uma falta do jogador do alvinegro na disputa de bola e anulou o gol.

Foto: Diller Abreu/FFDF

O Ceilândia dominou o segundo tempo e teve diversas oportunidades de ampliar o placar. O que só aconteceu nos acréscimos da partida.

Já a equipe de Rondônia não conseguiu finalizar nenhuma vez no gol.

Aos 46 minutos Pablo Félix recebeu a bola na entrada da área, se livrou da marcação e emendou o chute para fechar o placar para o time da casa. Três a zero.

Ficha técnica:

Ceilândia x Porto Velho

Campeonato Brasileiro Série D – 8ª rodada

Estádio Abadião, Ceilândia, DF 07/06/2025, 16h

Ceilândia:

Elias; Diego Bolt(Paulinho); Mingoti; Badhuga; Everaldo; Lucas Silva; Lagoa (Tarta); Júnior Timbó(Pablo Félix); Kennedy(Edison Reis); Valter Bala; Regino;

Técnico: Adelson de Almeida

Porto Velho:

Digão; Lucas Bala; Rennã; Nathan (Milton Lucas); Capa; Emerson Bacas; Carlos Eduardo; Victor(Luquinhas); Edrean(Giovanni); Mano

Técnico: Paulo Eduardo

Arbitragem:

Marcelo de Oliveira; José Reinaldo Nascimento; David Souza; Luiz Paulo da Silva

Público: 784 pessoas

Renda: R$ 3920

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira