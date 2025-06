Marta é convocada para disputar a Copa América Feminina

Aos 39 anos, a eterna rainha Marta foi convocada nesta segunda-feira (9) pelo técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, para disputar a Copa América deste ano, no Equador.

Considerada a melhor jogadora da história, Marta voltou a defender o Brasil em duas amistosas contra o Japão em São Paulo, nos dias 30 de maio e 2 de junho (vitórias por 3 a 1 e 2 a 1, respectivamente), apesar de ter anunciado que a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 encerrava seu ciclo na Seleção.

“A Marta vive um grande momento. Eu não sei nem quando ela não teve esse grande momento. É um específico do nosso futebol”, disse Arthur Elias em entrevista coletiva após anunciar a lista de 23 convocadas para o torneio continental, que será disputado de 12 de julho a 2 de agosto no Equador.

Campeã pelo Orlando Pride da NWSL dos Estados Unidos no ano passado, Marta entrou no segundo tempo no primeiro dos amistosos contra o Japão e foi titular no segundo, aumentando no minuto 73.

Atacante de origem, a camisa 10 foi escalando no meio-campo pelo treinador.

“Acredito que ela é totalmente capaz de nos ajudar nessa função, que é a que eu mais a vejo hoje dentro da Seleção Brasileira”, explicou Arthur Elias.

Marta, que disse viver “um dia de cada vez”, afirmou recentemente que pensa na possibilidade de jogar a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. Seria sua sétima participação.

Outros destaques da lista de convocados para a Copa América são a zagueira Tarciane (Lyon), a lateral Antônia (Real Madrid), de volta após uma lesão, e os atacantes Gio e Luany (Atlético de Madrid) e Kerolin (Manchester City).

Antes da Copa América, o Brasil ainda tem marcado um amistoso contra a França no dia 27 de junho, em Grenoble.

Lista de convocados:

Goleiras: Lorena (Kansas City/EUA), Claudia (Fluminense) e Camila (Cruzeiro).

Defensores: Isa Haas (Cruzeiro), Kaká (São Paulo), Tarciane (Lyon/FRA), Mariza (Corinthians), Fê Palermo (Palmeiras), Fátima Dutra (Ferroviária), Yasmim e Antonia (Real Madrid/ESP).

Meio-campistas: Angelina (Orlando Pride/EUA), Duda Sampaio (Corinthians), Ary Borges (Racing Louisville/EUA) e Ana Vitória (Atlético de Madrid/ESP).

Atacantes: Kerolin (Manchester City/ING), Gio e Luany (Atlético de Madrid/ESP), Dudinha (São Paulo), Marta (Orlando Pride/EUA), Amanda Gutierres (Palmeiras), Gabi Portilho (NJ-NY Gotham/EUA) e Jhonson (Corinthians).

