França vence Polônia (3-1) e vai às quartas de Copa do Mundo

Com dois gols e uma assistência, Kylian Mbappé foi o destaque da vitória da França por 3 a 1 sobre a Polônia neste domingo, que coloca os ‘Bleus’ nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Nos minutos finais do primeiro tempo, em que os poloneses ofereceram mais resistência, Mbappé passou para Olivier Giroud abrir o placar e se tornar o maior artilheiro da história da seleção francesa.

Na segunda etapa, o astro do Paris Saint-Germain fez mais dois para sentenciar a vitória da França, antes de Lewandowski descontar de pênalti para a Polônia.

