Portugueses não querem Cristiano Ronaldo titular na Copa, aponta enquete

Portugal se classificou na primeira colocação do grupo H mesmo com derrota para a Coreia do Sul na última rodada da fase de grupos

O jornal português A Bola realizou uma enquete com leitores que apontou que os portugueses não querem Cristiano Ronaldo como titular da seleção lusitana na Copa do Mundo do Qatar. “Cristiano Ronaldo deve manter a titularidade na seleção nacional?”, questionou o jornal. 70% responderam “não”, contra 30% de “sim”. Cristiano foi titular nas três partidas de Portugal até aqui no Qatar. Ele marcou um gol, logo na estreia, na vitória contra Gana. Nos três jogos, foi substituído no segundo tempo. Portugal se classificou na primeira colocação do grupo H mesmo com derrota para a Coreia do Sul na última rodada da fase de grupos. Agora, a seleção portuguesa encara a Suíça na próxima terça-feira (6), às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.