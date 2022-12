França-Marrocos registra audiência recorde na TV francesa de 20,69 milhões de espectadores

Este grande número se aproxima, mas não ultrapassa, o recorde registrado pela M6 durante a final da Euro-2016 entre França e Portugal

O triunfo da França frente ao Marrocos (2-0) nas semifinais da Copa do Mundo de 2022 reuniu 20,69 milhões de espectadores que acompanharam a partida pela rede de televisão francesa TF1 na noite de quarta-feira, um novo recorde de audiência, segundo dados da Médiamétrie publicados nesta quinta.

No total, mais de 66% dos espectadores na França acompanharam o duelo entre os ‘Bleus’ e os ‘Leões do Atlas’.

É um recorde de audiência para uma Copa do Mundo desde 2006, disse à AFP o grupo TF1, que teve um pico de de 23,3 milhões de telespectadores.

Este grande número se aproxima, mas não ultrapassa, o recorde registrado pela M6 durante a final da Euro-2016 entre França e Portugal, que reuniu 20,8 milhões de telespectadores.

O canal TF1, único da França que transmite a Copa do Mundo abertamente, já havia registrado 17,7 milhões de telespectadores na vitória da França sobre a Inglaterra (2 a 1), pelas quartas de final. No duelo das oitavas de final entre França e Polónia (3-1) foram 14,3 milhões de pessoas reunidas em frente à televisão.

A final da Copa do Mundo de 2022 terá o confronto entre os ‘Bleus’ de Kylian Mbappé e a Argentina de Lionel Messi no domingo, às 18h no horário do Catar (12h de Brasília). Quem vencer conquistará o tricampeonato.

