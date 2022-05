Franca larga na frente do Flamengo na final do NBB com comando de xarás Lucas

A decisão do título nacional do basquete é disputada em melhor de cinco (ou seja, quem ganhar três jogos é campeão)

Comandando pelas mãos certeiras dos xarás Lucas, o Franca abriu 1 a 0 nas finais da NBB (Novo Basquete Brasileiro) ao derrotar o Flamengo por 85 a 79, no ginásio Pedrocão, em Franca (SP), neste sábado.

A decisão do título nacional do basquete é disputada em melhor de cinco (ou seja, quem ganhar três jogos é campeão). O segundo e terceiro duelos serão disputados no Maracanãzinho, no Rio, na quinta-feira (dia 2, às 19h15) e no sábado (dia 4, às 16h10).

Lucas Dias e Lucas Mariano fizeram 20 pontos cada um, ambos coincidindo ainda com os acertos nos arremessos de três: cinco de cada no alvo. O time paulista ainda contou com 11 rebotes de Jhonatan e cinco assistências de Georginho.

O Franca busca o seu primeiro título do NBB. Já o Flamengo, que viu nesse sábado Yago e Martinez marcarem 15 pontos cada um, tenta o seu oitavo troféu. Essa foi a primeira derrota da equipe carioca nos playoffs.

O jogo foi bastante parelho, com as equipes fechando o primeiro quarto empatado em 20 a 20. O Franca se deu bem na segunda parciais, abrindo novo pontos de vantagem que seriam decisivos no fim. Foi para o intervalo com 41 a 32. Mesmo perdendo os períodos seguintes, por 26 a 24 e 21 a 20, o Franca não viu sua vitória ameaçada ao fechar por 85 a 79.

Estadão Conteúdo