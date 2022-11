França enfrenta a Tunísia já pensando nas oitavas de final

Com a classificação assegurada e a possibilidade de enfrentar a Argentina de Messi nas oitavas, Didier Deschamps poupará vários titulares

A França, atual campeã do mundo, encerrará sua participação na primeira fase da Copa do Mundo do Catar-2022 contra a Tunísia na terça-feira (30), em um jogo quase protocolar para os ‘Bleus’, já classificados para as oitavas de final, mas com a seleção do norte da África ainda com chances, mínimas, de avançar para a segunda a fase do torneio.

Duas partidas e duas vitórias, com atuações convincentes (4-1 contra a Austrália e 2-1 sobre a Dinamarca), classificaram a seleção do técnico Didier Deschamps para as oitavas de final, que precisa apenas de um empate contra os tunisianos para assegurar o primeiro lugar do Grupo D, o que significa enfrentar o segundo colocado da chave C, que pode ser a Argentina.

Deschamps, no entanto, insistiu que sua equipe vai jogar com seriedade: “É uma partida de Copa do Mundo. Não é decisiva, mas é importante para mim e para os jogadores. Haverá mudanças? Sim. Quantas? Vocês não saberão e, principalmente, o adversário não saberá”.

Tudo está tão calmo para os franceses que o nome mais citado na entrevista coletiva da véspera do jogo foi o de Karim Benzema, depois que jornais da Espanha especularam sobre a possibilidade de o atacante, que deixou a concentração na véspera da abertura do Mundial por uma lesão, retornar ao Catar para disputar o torneio, algo que foi descartado depois que o jogador do Real Madrid chegou nesta terça-feira à Ilha Reunião para um período de férias.

“Vocês falam umas coisas…”, declarou o técnico aos jornalistas. “Não são coisas que me preocupam (…). Trabalho com os 24 jogadores que estão aqui. Não vou comentar coisas que não afetam nosso dia a dia”.

Com a classificação assegurada e a possibilidade de enfrentar a Argentina de Messi nas oitavas (como aconteceu há quatro anos no Mundial da Rússia, com vitória francesa de 4-3), Didier Deschamps poupará vários titulares, começando pelo goleiro: o veterano Steve Mandanda (37 anos) deve substituir o capitão Hugo Lloris como prêmio por todos os anos de trabalho à sombra do número 1 da seleção.

Benjamin Pavard pode retornar à lateral direita, pois Jules Koundé recebeu o cartão amarelo contra a Dinamarca e corre o risco de suspensão de um jogo em caso de nova advertência. Na lateral esquerda, a surpresa pode ser a improvisação de Eduardo Camavinga para poupar Théo Hernández, único jogador da posição após a grave lesão sofrida por seu irmão Lucas.

Na zaga, Raphaël Varane, recuperado de lesão, deve permanecer na equipe após seu retorno contra a Dinamarca e provavelmente formará dupla com Ibrahima Konaté, o que daria um descanso para Dayot Upamecano.

No meio de campo, Aurélien Tchouameni e Adrien Rabiot devem ser substituídos por Youssouf Fofana e Mattéo Guendouzi. O único titular do setor que deve iniciar a partida é Antoine Griezmann.

Descanso para Mbappé?

A dúvida no ataque é se o técnico vai escalar Kylian Mbappé ou poupará o astro do Paris SG, um dos artilheiros da Copa com três gols e que teria contra a Tunísia uma grande oportunidade de ampliar sua marca, mas com o risco de sofrer uma lesão.

Marcus Thuram e Kingsley Coman devem formar o trio de ataque nas vagas dos titulares Olivier Giroud e Ousmane Dembele.

Para a Tunísia, uma improvável classificação para as oitavas só pode acontecer com uma vitória sobre a França e que a Austrália não vença a Dinamarca no outro jogo do grupo. E neste caso o segundo lugar será definido pelo saldo de gols (no momento -2 para os ‘socceroos’ e -1 para norte-africanos e nórdicos) e os demais critérios de desempate, que podem chegar ao número de cartões recebidos pela seleção.

A Tunísia sonha com um milagre e muitos torcedores do país viajaram ao Catar, mas esbarra em um grande problema: a falta de gol. A seleção africana é uma das únicas, ao lado de Uruguai e México, que não balançou as redes nas duas primeiras rodadas do Mundial.

