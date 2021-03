A entidade explicou que selou acordos com o Governo do RJ, com a Prefeitura de Volta Redonda e com a Ferj para garantir a liberação do jogo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta terça-feira que o jogo entre São Bento e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, está confirmado para esta quarta-feira, em Volta Redonda (RJ). A realização da partida está assegurada para as 21h30 no estádio Raulino de Oliveira, mesmo local que recebe na noite desta terça o encontro entre Mirassol e Corinthians.

O elenco do São Bento treinou pela manhã e à tarde viaja de ônibus para Volta Redonda, local da partida desta quarta. Ao longo da segunda-feira, a FPF chegou a tentar marcar o jogo para ser disputado ainda nesta terça à tarde, porém a ideia foi descartada. Pesou na ocasião a vontade do Palmeiras de que a partida fosse realizada em outra data. O time alviverde também foi notificado do jogo e viaja à noite para o compromisso.

A FPF confirmou a realização da partida em nota publicada no site oficial por volta das 13h. A entidade explicou que selou acordos com o Governo do Estado do Rio, com a Prefeitura de Volta Redonda e com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para garantir a liberação do jogo. Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura de Volta Redonda também garantiu que o jogo do Palmeiras estava confirmado.

A partida entre São Bento e Palmeiras vale pela terceira rodada. O duelo não havia sido realizado na data original, dia 7 de março, porque o clube alviverde estava envolvido na disputa da final da Copa do Brasil. Na última semana, a FPF chegou a marcar esse mesmo jogo para Belo Horizonte, mas o compromisso foi desmarcado por causa de um veto do governo mineiro.

