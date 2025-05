Fortaleza passa fácil pelo Colo-Colo e vira vice-líder do Grupo E da Libertadores

Fortaleza, 06 (AE) – Reencontrando o Colo-Colo, o Fortaleza não teve dificuldades para fazer o resultado nesta terça-feira na Arena Castelão. Passando fácil e aproveitando a fragilidade do adversário, construiu uma vitória tranquila, ainda no primeiro tempo, por 4 a 0, e assumiu a vice-liderança do Grupo E da Libertadores. Breno Lopes, Marinho, Deyverson e Lucero foram os autores dos gols.

Com o resultado, chegou aos mesmos sete pontos do líder Racing-ARG, mas leva desvantagem no critério de saldo de gols – 6 a 4. O terceiro é o Atlético Bucaramanga, com cinco, que foi superado justamente pelos argentinos, por 4 a 0. O Colo-Colo é o lanterna com dois.

No duelo entre as equipes no Chile, ficou marcado por confusão nas arquibancadas e invasão de campo. Os torcedores chilenos protestavam contra a morte de dois torcedores, fora do estádio, antes da partida. Após a confusão, a partida foi adiada e, depois, a Conmebol declarou o time brasileiro vencedor por 3 a 0 e, consequentemente, com os três pontos. O time chileno ainda foi punido com portões fechados e sem torcedores em jogos como visitantes.

O Fortaleza demorou para se encaixar em campo. Abusando dos erros de passes, desperdiçava chances promissoras de ataque. Se coletivamente ainda não engrenou, Breno Lopes partiu para individualidade e abriu o marcador com um golaço, aos 23 minutos Ele partiu sozinho na lateral, entrou na área e encheu o pé.

Depois do gol, o time brasileiro ficou tranquilo em campo e ampliou na sequência. E, em nova jogada individual, desta vez foi Marinho marcar um belo gol, aos 28. O jogo ficou fácil para o Fortaleza, que ainda marcou o terceiro antes do intervalo, com Deyverson, aos 38, aproveitando uma falha bisonha do goleiro chileno.

O Fortaleza voltou do intervalo com a mesma postura. Pressionando, trocava passes com facilidade. Deyverson serviu Breno Lopes, mas o chute foi bloqueado na hora certa. Com o passar do tempo, o time foi relaxando e até viu o Colo-Colo balançar as redes, porém o tento foi anulado por impedimento.

Levando o duelo em banho-maria, o Fortaleza administrava o placar, mas não deixava de ser ofensivo. Já na reta final ,aos 39, Lucero, que tinha acabado de entrar, recebeu belo passe de Pochettino e transformou a vitória em goleada para assumir de vez a vice-liderança do Grupo E.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 4 X 0 COLO-COLO-CHI

FORTALEZA – João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (José Welison), Lucas Sasha (Pol Fernández) e Emmanuel Martínez (Pochettino); Marinho, Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Yago Pikachu). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

COLO-COLO – Cortés; Saldivia, Amor (Bolados) e Vegas; Isla, Pavez (Víctor Méndez), Vidal, Aquino e Wiemberg (Daniel Gutiérrez); Cepeda e Javier Correa. Técnico: Jorge Almirón.

GOLS – Breno Lopes, aos 23, Marinho, aos 28, Deyverson, aos 38 minutos do primeiro tempo. Lucero, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Emmanuel Martínez, Bruno Pacheco e Deyverson (Fortaleza); Amor e Aquino (Colo-Colo).

ÁRBITRO – Jesus Valenzuela (VEN).

RENDA – R$ 439.164,00.

PÚBLICO – 30.902 torcedores.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Estadão Conteúdo