Football for Friendship: Brasil participa do evento

Crianças do Fluminense representam o país no “Football for Friendship”, que inclui torneio de futebol virtual, e disputam um prêmio de 25 mil euros

O Fluminense participa, pela quinta vez, do “Football for Friendship” (F4F – Futebol pela Amizade, em inglês/ https://footballforfriendship.com/), organizado pela empresa russa de gás natural Gazprom, desde 2013, apoiado pela Fifa e que em maio busca, pelo terceiro ano consecutivo, seguir no livro Guinness dos recordes mundiais.

Presente desde 2016, o Brasil será representado por Raphaela Saade, 16 anos, e Fábio Britto, 12, respectivamente treinadora e jogador, além de Ester Camargo, 14, que atuará como jornalista, cobrindo e divulgando nas redes sociais informações sobre o evento e seus colegas, que como ela são sócios do clube de futebol carioca.

O trio e centenas de crianças de dezenas de países de todos os continentes são os convidados de um projeto social criado para promover junto às futuras gerações princípios em sintonia com a paz e a cooperação mundial, para que possam disseminá-los em seus países.

“É muito legal ter a oportunidade de conviver com pessoas de outros países para tentar compreender como é a cultura de cada um, como cada um pensa. Isso pode mudar nossa opinião sobre várias coisas, criar novas ideias”, disse Ester sobre os contatos que fará e serão possíveis pelo F4F, que se realiza por videoconferências e se encerrará no domingo, 29.

O ambiente virtual passou a ser adotado ano passado devido à pandemia, que limita as viagens internacionais e impõe o isolamento social, o que também obrigou a que o torneio de futebol previsto na programação dessa reunião internacional tenha que ser online, no formato “eSports”.

Isso será possível pela segunda vez na história do F4F graças a um videogame que pode ser acessado gratuitamente no site do evento (https://footballforfriendship.com/online-game/) que, após a Covid-19 ser controlada, voltará a ser presencial levando os participantes à Europa, onde todo ano um país sedia a reunião anual de dez dias.

RECORD

Em 2021, o “Football for Friendship” quer registrar no livro Guinness sua terceira quebra consecutiva de recorde mundial. Em 2019, isso foi possível pela primeira vez com a realização de um workshop de futebol que reuniu o maior número de pessoas com diferentes nacionalidades no mesmo lugar de uma vez: nada menos que inscritos de 57 países, sete a mais que a marca anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No ano passado, quando o ex-jogador do Real Madrid Roberto Carlos e campeão da Copa do Mundo de 2002 foi embaixador dessa iniciativa da Gazprom –cargo que ele volta a ocupar em 2021–, o evento reuniu 1.009 pessoas em uma de suas sessões online, e assim obteve o maior número de conexões individuais a um encontro sobre futebol pela Internet. O maior registro até então era de 500.

O F4F busca superar esse último feito, agora, na oitava edição do evento, que novamente tem o ex jogador da Seleção brasileira, campeão da Copa Coreia do Sul/ Japão, como principal representante.

PRÊMIOS

Antes dos dias do torneio online, a organização do F4F promove videoconferências nas que se abordam os chamados “Nove Valores do F4F” (amizade, igualdade, honestidade, saúde, paz, dedicação, sucesso, respeito às tradições e honra) para que meninos e meninas exponham suas ideias sobre temas como meio ambiente, igualdade de gênero, acesso à educação, entre outros.

No entanto, é inegável que todos estejam ansiosas para disputar os 25 mil euros que serão dados à equipe vencedora do torneio, cuja final será no último domingo deste mês e, assim como os demais jogos prévios, poderá ser visto ao vivo no YouTube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O campeonato F4F difere dos convencionais pois os times são formados por seis jogadores e um técnico de diversas procedências, que se comunicam em inglês e não disputam o título para seus países natais, e suas equipes levam nomes de animais em risco de extinção.

O segundo e o terceiro colocados também recebem quantias em dinheiro, mas, do mesmo jeito que o grupo vencedor, estão condicionados a que esses recursos sejam utilizados em benefício do desenvolvimento de seus times de origem. E todos os demais participantes do F4F são presenteados com medalhas, certificados de participação e lembranças.