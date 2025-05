Fluminense reserva cai para San José na altitude e perde liderança na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O San José (BOL) venceu os reservas do Fluminense por 1 a 0 em partida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto aconteceu na altitude de La Paz.

O gol do duelo foi marcado por Calero. O time carioca se manteve na vice-liderança, com sete, após perder o primeiro lugar na última quarta-feira, após vitória do Once Caldas sobre o Unión Española. Os bolivianos conquistaram sua primeira vitória e chegaram a quatro pontos no grupo F, na terceira posição.

O Fluminense volta a campo pela Sul-Americana na próxima quarta-feira, contra o Unión Española, às 19h (de Brasília). O San José visita o Once Caldas na Colômbia no dia seguinte, às 23h.

COMO FOI O JOGO

Na primeira etapa, Vitor Eudes foi destaque com belas defesas para assegurar o empate ao Fluminense. Com a equipe reserva e na altitude, os brasileiros tiveram dificuldade para desenvolver oportunidades e até conseguiram abrir o placar, mas o tento acabou anulado por toque no braço.

Além desta chance, não aconteceram mais finalizações perigosas pelo lado visitante.

O goleiro fluminense evitou novamente chances do San José, mas sofreu gol de Calero e o time visitante terminou o jogo derrotado. O Fluminense não fez boa atuação, com pouca atuação no campo ofensivo e dificuldade para finalizar contra o gol de Poveda. O Fluminense não obrigou defesas por parte do goleiro da equipe boliviana e, em falha defensiva, viu os donos da casa balançarem as redes e saírem com a vitória.

SAN JOSÉ

Poveda; Ramallo, Landa, Seimandi e Dico Roca; Ribera (Galindo) e Bejarano (Sergio Villamíl); Arismendi, López (Diego Vargas) e Ferdy Roca (Becerra); Vasquez (Moisés Calero). Técnico: Eduardo Villegas

FLUMINENSE

Vitor Eudes; Guga, Manoel, Thiago Santos e Renê; Bernal, Hércules (Kelwin) e Lezcano (Isaque); Lavega (Renato Augusto), Paulo Baya e Serna. Técnico: Alexandre Pereira

Local: Estádio Hernando Siles – La Paz, Bolívia

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Alberto Ponte e José Martínez (VEN)

VAR: Ángel Arteaga (VEN)

Gols: Calero, aos 24’/2ºT

Amarelos: Arismendi (San José); Lavega (Fluminense)