Flu mantém embalo com Diniz, bate Vila Nova e avança na Copa do Brasil

Os gols do jogo foram marcados por Cano e Luiz Henrique

Embalado após a chegada de Fernando Diniz, o Fluminense garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (11) ao vencer o Vila Nova por 2 a 0, no Serra Dourada, em duelo de volta da terceira fase da competição nacional. Os gols do jogo foram marcados por Cano e Luiz Henrique.

Na ida, disputada no Maracanã, o Flu, ainda sob comando de Abel Braga, já havia vencido por 3 a 2 e atuava pelo empate em Goiânia. O adversário na próxima fase será conhecido em sorteio nos próximos dias.

Agora, o Fluminense volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado (14), às 21h, recebe o Athletico-PR no Maracanã, pela sexta rodada do torneio nacional. No mesmo dia, mas às 18h30, Vila Nova visita o Sampaio Corrêa, pela Série B.

O JOGO

Cano perdeu uma chance clara antes do primeiro minuto de jogo, após bom lançamento em profundidade de Luiz Henrique. Precisou, porém, de pouco tempo para se redimir e decidir a classificação do Flu. Aos 9, aproveitou casquinha de Nino após cobrança de escanteio e mandou no contrapé de Georgemy para abrir o caminho da vitória.

O Fluminense conseguiu marcar cedo e ficou em situação mais confortável em Goiânia. No primeiro tempo, recuou após abrir o placar e teve dificuldade para manter a posse de bola, trocar passes e criar novas chances. O time foi pressionado e correu risco de levar o empate. Mudou a postura após o intervalo e dominou as ações na etapa final.

O Vila Nova levou um banho de água fria com o gol precoce de Cano logo nos primeiros minutos da etapa inicial, que deixou muito mais difícil a missão na eliminatória. Depois disso, o time goiano subiu as linhas, pressionou a saída de bola do Fluminense e teve postura ofensiva. Caiu de rendimento no segundo tempo, não conseguiu o resultado necessário e está eliminado.

O Fluminense segue sem jamais perder para o Vila Nova. Com o resultado desta noite, são quatro vitórias e dois empates em seis jogos disputados contra os goianos na história. “O Serra Dourado é nosso”, gritou a torcida tricolor em Goiânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o gol do Fluminense, o time goiano se lançou ao ataque, mas quase não conseguiu acertar o alvo. A chance mais clara surgiu em cabeçada de Ralf para fora, aos 34 do primeiro tempo, após cobrança de falta na área.

Depois de praticamente abdicar de jogar após o 1 a 0, o time de Diniz voltou melhor do intervalo e conseguiu criar duas boas chances. Cano desperdiçou a primeira após cruzamento de Nathan. Pouco depois, Yago Felipe finalizou da entrada da área, mas mandou para fora. A recompensa veio aos 21, quando Luiz Henrique ampliou de cabeça após boa troca de passes e cruzamento de Pineida.

O zagueiro Nino sentiu dores no púbis na metade do segundo tempo, deixou o gramado de maca e recebeu atendimento médico. Luccas Claro foi a escolha de Fernando Diniz para substituí-lo. Nino será reavaliado nos próximos dias e pode ser problema para o Flu.

Com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense garante R$ 3 milhões de premiação aos cofres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estádio: Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

Cartões amarelos: Ralf, Arthur Rezende, Pablo (VNO); Calegari, Wellington, Martinelli (FLU)

Gols: Cano, aos 9min do 1º tempo, e Luiz Henrique, aos 21min do 2º tempo (FLU)

VILA NOVA

Georgemy; Alex Silva (Pedro Bambu), Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Ralf (Pablo), Arthur Rezende e Matheuzinho (Wagner); Pablo Dyego, Rubens (Diego Tavares) e Victor Andrade. T.: Higo Magalhães

FLUMINENSE



Samuel Xavier (Calegari), Nino (Luccas Claro), David Braz e Pineida; Wellington (Martinelli), André, Yago Felipe e Nathan; Luiz Henrique (Caio Paulista) e Cano (Fred). T.: Fernando Diniz