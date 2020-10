Cervejaria reúne tweets de torcedores em vídeo comemorativo ao dia do flamenguista

PUBLICIDADE

A maior torcida do futebol entra em festa todo dia 28 de outubro. Isso porque, nesta data, se comemora o Dia do Flamenguista. E claro que uma das maiores apoiadoras do futebol nacional não deixaria o dia passar em branco.

Por isso, a Cervejaria Brahma convidou a cantora e torcedora Ellen Oléria para gravar um vídeo especial, comemorando este momento, com uma seleção de tweets de flamenguistas apaixonados. Declarações de amor ao time viraram parte da homenagem na data comemorativa, junto com promoções de Brahma para o torcedor aproveitar o dia do time do coração.